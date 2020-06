De wereld kan Run The Jewels goed gebruiken

Hiphop Run The Jewels RTJ4 ●●●●●

Wat begon als El-P die een album voor Killer Mike produceerde (R.A.P. Music uit 2012), groeide uit tot een beweging met aanhangers wereldwijd: Run The Jewels. De radeloze wereld kan hun nieuwe album nu goed gebruiken. Ondanks hun politieke en sociale betrokkenheid, is die wereld onveranderd. Dat wordt pijnlijk duidelijk als Killer Mike de laatste woorden van Eric Garner („I can’t breathe!”) citeert op het nieuwe album RTJ4. Dat de geschiedenis zich herhaalt bewijst de dood van George Floyd, daags voor de albumrelease.

Ook El-P, die meer swing en minder industrieel klinkende geluiden uit zijn apparatuur tovert, levert tekstuele voltreffers. Hij noemt zijn thuisstad, covid-19-brandhaard New York, ‘the X on the map where the pain keeps hitting’.

Run The Jewels vangt het eerste deel van 2020 in audio-vorm: vol van eigen pijn en agressie geven ze ongehoorde burgers een stem. Dat luistert soms ongemakkelijk, maar als de muziek zó urgent is, vliegen de bijna veertig minuten in een zucht voorbij.