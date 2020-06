De begeerde kenniswerker wordt opeens afgedankt

Na vijf jaar hier is Allen (28) uit Beijing behoorlijk vernederlandst. Hij kijkt Zondag met Lubach. En eet zelfs „soep in een zak” uit de supermarkt. „Dat had ik me in China nooit kunnen voorstellen.”

Allen werkt bij een consultancybedrijf in Amsterdam – en wil niet met zijn achternaam in de krant, uit angst zijn baan kwijt te raken. Hij leeft de laatste maanden „onder enorme stress”, vertelt hij.

Hij heeft het gevoel „gemonitord” te worden door zijn baas. „Ik werk zo hard mogelijk, van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds, zodat ik meer lever dan verwacht wordt. Want als er nu iets misgaat, zijn de expats de eersten die ontslagen worden.”

In 2018 werkten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 54.000 expats van buiten de Europese Unie in Nederland – kenniswerkers met een hoog opleidingsniveau. Ongeveer de helft komt uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Oost- en Zuid-Azië. De expats verblijven hier met een werkvergunning, geregeld en betaald door hun werkgever. Dat maakt ze voor hem ‘duurder’ dan werknemers uit Nederland.

Als zo’n kenniswerker zijn baan verliest, krijgt hij drie maanden om een nieuwe functie te vinden. Anders is het: terug naar huis. Hetzelfde geldt voor de expats die hier op een ‘zoekjaarvisum’ kwamen. Met dat visum krijgt net-afgestudeerd talent een jaar lang de tijd hier werk te vinden. Lukt dat niet, dan moet je weg.

Onder expats heerst momenteel enorme onrust, zo blijkt uit gesprekken die NRC voerde met hen, organisaties die hen vertegenwoordigen en vakbond FNV. Uit een enquête van website DutchNews onder ruim drieduizend expats bleek vorige maand dat bijna de helft zich zorgen maakt over de gevolgen van het coronavirus op werk en inkomen.

Het gaat om mensen die in veel gevallen al jaren in Nederland wonen, kinderen hier op school hebben, een huis hebben gekocht, een flinke lening afsloten voor hun studie – en plots hun toekomst op korte termijn ernstig in gevaar zien komen. Ze werken veelal bij banken, bij techbedrijven en in de industrie.

Deze groep wist – toen ze hier kwamen – dat het verblijf wellicht tijdelijk zou zijn. „Dat klopt”, zegt FNV-bestuurder Bob Bolte, „maar vergeet niet: ze zijn gevraagd om hier te komen werken, door bedrijven die niet altijd aan Nederlandse arbeidskrachten kunnen komen. Wat hier van school komt, is gewoon te weinig om al het werk te doen. Zeker in sectoren als de ICT, met tot voor kort tienduizenden vacatures.”

Het totaal aantal kenniswerkers – inclusief expats uit EU-landen – is de afgelopen vijftien jaar gegroeid van 2,7 naar 4,2 procent van de beroepsbevolking. Daarmee staat Nederland, na Finland, onderaan in Europa als vestigingsplaats voor internationaal talent. Dat moet snel meer worden, vindt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA), die in maart nog de Tweede Kamer meldde plannen te ontwikkelen „om het vestigingsklimaat voor internationale kenniswerkers te versterken”.

Vakbond FNV hoopt dat het kabinet nu „iets voor deze groep kan doen”, zegt Bolte. „Geef ze wat extra tijd om iets anders te vinden, of zich om te scholen. Die drie maanden was al kort, maar nu helemaal. We hebben ze straks weer nodig.”

Een online petitie, waarbij expats de Immigratie- en Naturalisatiedienst oproepen het zoekjaarvisum wegens de coronacrisis te verlengen, is bijna 2.500 keer getekend. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt momenteel te „verkennen” of kennismigranten die hun baan verliezen een langere zoekperiode kunnen krijgen dan drie maanden.

Voor Allen uit China zou de extra tijd enorm helpen, om bijvoorbeeld zijn net gerenoveerde appartement te kunnen verkopen. „De laatste jaren was de economie zó goed. Ik werd elke paar weken door headhunters benaderd of ik niet voor ze wilde komen werken. Ik weet niet wat ik zou doen als ik nu ineens terug moet.”

Svetlana Kleyner (39):‘Ik sta open voor een baan, maar niemand staat nu open voor mij’

Geboorteland: Rusland

In Nederland sinds: september 2019

Werkt bij: Springer Nature

„Ik werk voor een academische uitgeverij, op de afdeling geesteswetenschappen. Ik coördineer boekseries, overleg met schrijvers, organiseer peer reviews. Dit is altijd een tijdelijke baan geweest. Ik was in gesprek met een ander bedrijf voor een baan, en toen kwam Covid: ze hebben alles stilgelegd. Ik sta open voor nieuw werk, maar dat is lastig, want niemand staat open voor mij. Als ik geen werk vind, moet ik in september weg, dan loopt mijn zoekjaarvisum af. Ik weet nu echt niet wat ik moet doen. Begin maart zag alles er nog peachy and rosy uit. Nu niet meer.

„Nederland is één van de beste Europese landen om te wonen. De expatgemeenschap is erg leuk. Ik ben lesbisch, Rusland is een moeilijk land voor mij. Nadat de leden van Pussy Riot een gevangenisstraf hadden gekregen, wist ik: dit land gaat naar de verdoemenis.

„Ik vind de simpelheid en directheid in Nederland erg prettig. Ik kom uit een cultuur waar het taboe is om nee te zeggen. Waar je moet raden wat je baas nu echt bedoelt. Er is geen sociaal spel hier. Je hoeft niet ja te zeggen terwijl je nee bedoelt om dan een aardige manier bedenken om niet te doen wat je net hebt toegezegd.”