Minder zorgen bij ondernemers over voortbestaan bedrijf

Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers over de toekomst van hun bedrijf is afgelopen maand sterk toegenomen. In veel branches steeg het aantal ondernemers dat denkt in de huidige economische situatie nog minstens een jaar te bestaan fors ten opzichte van de meting van april. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag. In april waren veel bedrijven nog pessimistisch over het voortbestaan van hun bedrijf onder de toen geldende omstandigheden.

De verdere versoepelingen van de coronamaatregelen op 6 mei spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij het opgeleefde optimisme, concluderen de onderzoekers van het CBS. Ook namen veel ondernemers zelf maatregelen, waarvan zij zelf kostenreductie en het hanteren van de anderhalvemeterregel de belangrijkste noemen. Met name in de detailhandel groeide het vertrouwen het nog minstens een jaar vol te houden, van 9 procent in april tot 65 procent in mei. Ook in de IT-dienstverlening en schoonmaakbranche hadden veel meer ondernemers vertrouwen in hun voortbestaan dan in april.

Dat vertrouwen wordt niet in alle branches gevoeld. Ondernemers in de luchtvaart (2 procent), kansspelen en loterijen (6 procent) en in de reisbranche (10 procent) zijn nog altijd opvallend pessimistisch over de toekomst van hun bedrijf.