Commissie-Remkes: Nederland doet onvoldoende tegen stikstofuitstoot

Nederland doet onvoldoende om de stikstofproblematiek aan te pakken. Tot die conclusie komt het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van oud-minister Johan Remkes in een maandag gepresenteerd eindrapport. Om de diversiteit van de natuur te beschermen, moet Nederland de uitstoot van stikstof halveren en tegelijkertijd serieus werk maken van natuurherstel. Het behalen van de natuurdoelen en de afname van stikstofuitstoot moeten bovendien wettelijk worden vastgelegd, aldus de commissie.

In het rapport ‘Niet alles kan overal’ schrijft het Adviescollege dat de huidige plannen van minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) niet ver genoeg gaan. Zij wilde dat binnen tien jaar in 50 procent van de natuurgebieden niet meer stikstof neerdaalt dan maximaal is toegestaan. Hiervoor zou de stikstofuitstoot met 26 procent moeten afnemen.

Volgens de commissie-Remkes is dit onvoldoende en moet de emissie zelf met 50 procent afnemen. Er is volgens het Adviescollege „robuust herstel” van Natura 2000-gebieden nodig om de economische activiteit in het land weer verantwoord terug op peil te kunnen brengen. Een van de suggesties voor dit herstel is om natuurgebieden uit te breiden.

Ook bekritiseert de commissie het kabinetsplan om veehouderijbedrijven uit te kopen. Dit heeft volgens het Adviescollege alleen zin „als het gaat om bedrijven met een relatief grote dispositielast nabij kwetsbare en relatief zwaar belaste natuur”. De commissie-Remkes adviseert dan ook slechts „heel selectief” over te gaan op het uitkopen van dit soort bedrijven.

In eerdere tussenrapporten adviseerde de commissie-Remkes de regering al om de maximumsnelheid te verlagen en de luchtvaart niet verder uit te breiden zolang vliegtuigen niet minder vervuilend worden. Dat eerste rapport leidde ertoe dat de regering de maximumsnelheid op de snelweg terugbracht van 130 naar 100 kilometer per uur.