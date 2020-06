Missie Blackstone geslaagd: er ligt een lager bod op NIBC op tafel

De Amerikaanse investeerder Blackstone heeft het na wekenlang ‘moeilijk doen’ voor elkaar: de aandeelhouders van NIBC zijn bereid te praten over een nieuw, lager bod op de zakenbank.

Het oorspronkelijke bod – eind februari officieel uitgebracht, toen de impact van het coronavirus in Nederland nog klein was – waardeerde de Haagse zakenbank op zo’n 1,36 miljard euro. De Amerikanen zeggen nu NIBC eigenlijk niet meer waard te vinden dan 1,1 miljard euro. Dat is bijna een kwart minder.

Het nieuwe bod bedraagt 7,53 euro per aandeel, zo maakten NIBC en Blackstone maandag samen bekend. Het lagere bod gaat gepaard met de toezegging dat Blackstone 46 miljoen euro vergoedt als de overname alsnog spaak loopt.

De overname is dan ook nog niet rond: grootaandeelhouders JC Flowers en Reggeborgh (samen 75 procent) ‘ondersteunen’ weliswaar de heropende onderhandelingen, maar zijn nog niet akkoord. De raden van bestuur en commissarissen van NIBC hebben evenmin groen licht gegeven, net als de toezichthouders. Verder moeten ook de overige aandeelhouders akkoord gaan: in principe is 95 procent nodig voor een overname. Blackstone kan wel al bij 85 procent de controle over de NIBC-activiteiten overnemen.

Hordes

Toch lijkt de kans nu groter dat Blackstone NIBC echt overneemt, aangezien de betrokken partijen samen bekendmaakten over het nieuwe bod te willen praten. Dat lijken ook de houders van de vrij verhandelbare aandelen in te zien. Het aandeel NIBC schommelde sinds het bod van februari op de beurs steeds tussen de 4 en 8 euro – ver onder de 9,85 euro die deze aandeelhouders eerst was geboden. Na het bod van 7,53 euro noteerde NIBC maandag net onder de 7 euro. Vrijdag was de slotkoers nog 7,60 euro.

Blackstone haalt zo binnen waar het bedrijf sinds eind april op afkoerste. Toen maakten de Amerikanen bekend dat het bod op NIBC onzeker was geworden. De eerste reden die ze daarvoor aandroegen, was de beslissing van NIBC om, onder druk van de Europese Centrale Bank, de uitkering van het dividend over 2019 uit te stellen. Dat probleem loste de bank medio mei op door alsnog dividendbetaling te beloven.

De tweede horde was volgens Blackstone dat de zakelijke plannen die het met NIBC had door de coronapandemie riskanter waren geworden. Daardoor was het volgens de private-equitypartij onzeker of de toezichthouders de deal zouden fiatteren. Hoewel een pandemie uitdrukkelijk was uitgesloten als ontbindende voorwaarde, heeft Blackstone de impact van de coronacrisis zo dus toch op de onderhandelingstafel weten te krijgen.

Blackstone, NIBC en de twee grootaandeelhouders praten de komende weken verder. Als ze eruit komen, is de verwachting, wordt een officieel bod voor eind juli uitgebracht. Een van de gespreksthema’s is een aanvullend boekenonderzoek, waarschijnlijk om de Amerikaanse investeerder inzicht te verschaffen in het precieze effect van de coronacrisis op de bedrijfsvoering van de bank.

Geen korting meer

Opvallend aan het nieuwe bod is dat JC Flowers en Reggeborgh niet langer genoegen hoeven nemen met een lager bod dan de andere aandeelhouders. JC Flowers, dat 60,6 procent van de aandelen in handen heeft, was in februari bereid 8,93 euro per aandeel te accepteren. Reggeborgh, goed voor 14,7 procent van de aandelen, accepteerde 9,65 euro. Die korting ten opzichte van de 9,85 euro die werd geboden voor de op de beurs verhandelde stukken leek ingegeven door de grote kans dat de twee grootaandeelhouders sowieso met een lagere prijs genoegen hadden moeten nemen als ze hun pakketten op de beurs hadden aangeboden. JC Flowers, dat commentaar weigert, wil al jaren graag van NIBC af.

Als het nieuwe bod officieel wordt, betaalt Blackstone alle aandeelhouders 7 euro per aandeel, plus 53 cent dividend. Het enige verschil in behandeling zou nog de timing van het dividend zijn: de gewone aandeelhouders krijgen het slotdividend van 2019 als het bod definitief wordt, beloofde NIBC eind mei. JC Flowers en Reggeborgh krijgen dat dividend pas wanneer de NIBC-leiding dat in het licht van de impact van Covid-19 opportuun vindt, of als een volgend dividend wordt uitbetaald.

Beleggersvereniging VEB stipt aan dat nog steeds niet duidelijk is of nu wel of niet dividend wordt uitgekeerd, aan zowel grootaandeelhouders als de andere beleggers in NIBC. Waarschijnlijk is dat de reden dat de markt het aandeel net onder de 7 euro houdt, denkt Niels Lemmers van de belangenvereniging. „Het is niet onbegrijpelijk dat het bod verlaagd is; de wereld is nu eenmaal veranderd door corona. Maar het persbericht is diffuus over die dividendbetaling. Dat moet verduidelijkt worden.”