Beste Mark Rutte: U kunt wél tegen racisme optreden

Beste meneer de minister-president, woensdag zei u: „Het is niet alleen in de VS dat er mensen leven die het gevoel hebben dat zij niet volledig meetellen in de maatschappij”. Het probleem is echter dat u in 2017 al aangaf niets te kunnen doen tegen discriminatie. Dat zei u niet alleen, dat hebben we gezien.

Nog geen maand geleden erkende de Belastingdienst dat de fiscus zich al jarenlang schuldig maakt aan etnisch profileren.

Yousra Chaabane is masterstudent Politicologie in Cambridge.

In 2016 toonde het rapport ‘Boeven vangen’ aan dat etnische minderheden onterecht oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van hun aandeel in de bevolking als het gaat om staandehoudingen van de politie. In februari spande Amnesty International een zaak aan tegen de Nederlandse staat vanwege het etnisch profileren door de Marechaussee.

Meneer Rutte, heeft u wel eens naar de Tweede Kamer gekeken? Schrikt u niet van het feit dat er geen enkele zwarte volksvertegenwoordiger is? Mogen we het nog eens hebben over racisme op de arbeidsmarkt? Kunnen we misschien stilstaan bij het geweld tegen de anti-zwartepietactivisten?

Etnisch profileren

In 2019 herhaalde u uw standpunt tijdens een Vragenuurtje in de Tweede Kamer toen u zei: „Het is daarnaast een illusie dat de politiek het allemaal kan oplossen.”

Natuurlijk heeft ieder zijn steentje bij te dragen. Maar is het niet uw taak het voortouw te nemen? Om maatregelen te treffen tegen ambtenaren die de wet overtreden door zich schuldig te maken aan etnisch profileren? Om u in te zetten om iedere vorm van racisme tegen te gaan zodat de ‘Nederlandse droom’ de Nederlandse realiteit zal worden?

Mocht u nu denken, ‘Yousra je hebt gelijk’. Dan weet ik vast waar u kunt beginnen. Twee jaar geleden pleitte fractievoorzitter Klaas Dijkhoff (VVD) namelijk nog voor de invoering van de zogenoemde gettowetten, waarbij in ‘probleemwijken’ extra gestraft en opgetreden zou worden.

In 2007, werd u als staatssecretaris Sociale Zaken zelf veroordeeld voor het aanzetten tot rassendiscriminatie vanwege het aansporen van gemeenten om Somalische inwoners extra te controleren. In november 2016 verwees Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD) naar spelers van NAC als „zwarte pieten”.

Antiracismebeleid

Misschien kunt u beginnen met een actief antiracismebeleid binnen uw eigen partij? Misschien kunt u zwarte mensen, mensen van kleur, en mensen met een migratieachtergrond hoger op uw kieslijst zetten? Misschien kunt u inzien dat het idee dat gediscrimineerde mensen zich maar harder moeten ‘invechten’ op de arbeidsmarkt grote onzin is? Misschien kunt u stoppen met het impliciet ontkennen van uw eigen rol en die van uw partij in het creëren van systematische manieren om zwarte mensen, mensen van kleur, en mensen met een migratieachtergrond achter te blijven stellen.

Uw kabinet is verantwoordelijk voor het onderkennen en het aanpakken van deze racistische systemen. Maar mocht u nog steeds van mening zijn dat u niets kunt doen tegen discriminatie, kijkt u dan naar de Dam, en naar al die andere plekken waar mensen demonstreren. Kijk naar de wereld en begin u vast zorgen te maken om 17 maart 2021 als we naar de stembus gaan.