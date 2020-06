Art Basel gaat ook in september niet door

Art Basel, de belangrijkste internationale beurs voor moderne en hedendaagse kunst is afgelast. Ook de Dutch Design Week Eindhoven, met 350.000 bezoekers een van de grootste Nederlandse culturele evenementen, gaat als publieksevenement in oktober niet door.

Art Basel was eerder vanwege het coronavirus al uitgesteld van juni tot half september. De organisatie maakte het definitieve afgelasten zaterdag per tweet bekend: „Dit zijn tumultueuze en uitdagende tijden, en we wensen je het allerbeste totdat we in staat zijn om elkaar weer te ontmoeten.”

Voor de Zwitserse beursorganisatie zijn het lastige tijden. In maart moest Art Basel Hong kong al worden afgelast. Sindsdien heeft Art Basel twee online beurzen georganiseerd. De bezoekcijfers van de viewing rooms waren niet slecht, maar vergeleken met normale beurzen viel het aantal verkopen tegen.

De beslissing werd genomen na „uitgebreid overleg” met handelaren, verzamelaars en andere betrokken partijen, staat in een verklaring MCH Group, het moederbedrijf van de beurs. „De belangrijkste overwegingen waren de fundamentele gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor alle betrokkenen, de financiële risico’s voor exposanten en partners en de aanhoudende belemmeringen voor internationale reizen.” Ook het feit dat er in Zwitserland nog geen regelgeving is voor publieksbijeenkomsten met meer dan duizend bezoekers speelde mee.

Herstel kunstmarkt

Beursdirecteur Marc Spiegler zegt in het persbericht van de MCH Group: „We beseffen dat de deelnemende galeries met ongekende uitdagingen en economische moeilijkheden worden geconfronteerd, en we hadden echt gehoopt het herstel van de kunstmarkt te ondersteunen met een succesvolle show in september. Helaas blijven de onzekerheden waarmee we worden geconfronteerd te groot.”

Uit een internationaal onderzoek van The Art Newspaper in april bleek dat galeriehouders verwachten dat hun omzet dit jaar keldert met gemiddeld 72 procent. Eenderde van de kunstverkopers gaat ervan uit de pandemie niet te zullen overleven.

Dutch Design Week (DDW) maakte maandag met een persbericht bekend voor het grote publiek in oktober een online festival te organiseren. Voor vakpubliek – curatoren, galeriehouders, opdrachtgevers en media – komt er een compacte ‘live’ DDW.

Het is vanwege het coronavirus niet verantwoord in oktober grote hoeveelheden bezoekers door de stad te laten gaan, en daarmee de druk op het openbare leven in Eindhoven enorm te verhogen, staat in het bericht. Overleg met de gemeente Eindhoven en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bevestigde die conclusie. „Hoewel we hier uiteraard al langer rekening mee hielden, valt het onvermijdelijke besluit ons zwaar”, zegt directeur Martijn Paulen.