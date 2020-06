Aanklager Hooggerechtshof Spanje onderzoekt oud-koning om corruptie

Een openbaar aanklager voor het Hooggerechtshof van Spanje doet onderzoek naar de voormalige koning van Spanje, Juan Carlos I, vanwege mogelijke corruptie. De vader van de huidige koning, Felipe VI, zou mogelijk grote sommen geld hebben gekregen voor de aanleg van een hogesnelheidslijn in Saoedi-Arabië. Het Hooggerechtshof in Madrid noemt het onderzoek naar de oud-koning maandag in een verklaring „onmiskenbaar technisch complex”.

De openbaar aanklager moet vaststellen of Juan Carlos (82) vervolgd kan worden voor zijn rol bij de aanleg nadat hij zijn koninklijke immuniteit verloor. Dat gebeurde in juni 2014, toen Juan Carlos besloot af te treden na meerdere schandalen. Volgens het Hooggerechtshof moet „de criminele relevantie van [zijn] acties vastgesteld of uitgesloten worden” in de jaren daarna.

De beslissing volgt op een breder strafrechtelijk onderzoek naar de aanleg van de spoorlijn tussen Medina en Mekka in Saoedi-Arabië. De opdracht ging in 2011 naar een Spaans consortium, en de koning wordt ervan beschuldigd dat hij voor zijn rol bij de onderhandelingen flink betaald is. De Zwitserse krant Tribune de Genève onthulde eerder dat Juan Carlos in 2008 zo’n 100 miljoen dollar had gekregen van de koning van Saoedi-Arabië.

Juan Carlos was bijna vier decennia aan de macht. De oud-koning was over het algemeen populair vanwege de succesvolle transitie van Spanje naar een democratie, na het fascistische bewind van Franco. Al langer bestaan echter vraagtekens over het vermogen van de oud-koning, en zijn zoon Felipe besloot eerder dit jaar afstand te doen van de toekomstige erfenis van zijn vader. Voor het eerst wordt nu ook strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de financiën van Juan Carlos.