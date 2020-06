Vragen blijven na opstappen Öztürk

Het was geen verrassing dat Selçuk Öztürk op de ledenbijeenkomst van Denk zaterdag zijn vertrek als partijvoorzitter aankondigde. Nog geen tien minuten na het begin, legde hij zijn functie „per direct” neer. Öztürk deed dat naar eigen zeggen omdat zijn gezin erom vroeg. „Na vijfentwintig jaar maatschappelijke inzet kan ik die oproep niet meer negeren”, zei hij geëmotioneerd.

In werkelijkheid was Öztürks positie onhoudbaar geworden. In zijn dubbelrol als partijvoorzitter en Tweede Kamerlid kreeg Öztürk veel kritiek: vanwege zijn onberekenbare stijl van politiek bedrijven en de manier waarop hij zijn invloed als partijvoorzitter aanwendde. De afgelopen maanden zwol die kritiek ook steeds openlijker aan: eind maart ontstond er openlijk ruzie tussen Öztürk en mede-partijoprichter Tunahan Kuzu. Öztürk zou Kuzu gechanteerd hebben met een buitenechtelijke en „grensoverschrijdende” affaire en hem ertoe hebben gedwongen zijn fractievoorzitterschap neer te leggen.

Er komen nu twee interimbestuurders in het bestuur van Denk: Metin Çelik, nu Statenlid in Zuid-Holland en Gürcü Polat, raadslid in Schiedam. Na de zomer wordt een nieuw, definitief bestuur gekozen. Met het vertrek van Öztürk breekt een nieuwe periode aan voor de partij. Maar of de partij het vertrouwen in zichzelf heeft kunnen herstellen, na de ruzies en chaotische taferelen van de afgelopen weken, blijft onduidelijk.

Onderwerp van discussie

De twee uur durende vergadering werd live uitgezonden vanaf het partijbureau in Rotterdam, waar dertig mensen bij elkaar waren. Een paar honderd ingelogde leden keken mee vanuit hun huizen. Dat er niet live gestemd kon worden over ingediende moties, was even onderwerp van discussie. Maar deze manier zou veiliger zijn, aldus de dagvoorzitter, en beter beschermd tegen manipulaties van stemmen en hacks.

Lees ook: Denk, trouwe achterban, crisis of niet

Het nadeel van een digitale bijeenkomst was dat veel leden niet van zich konden laten horen – en wezenlijke discussies uitbleven. Het aantal verzoeken om in te spreken was ingekort tot een minimum, het aantal thema’s dat aan bod kwam was geclusterd tot drie: crisis en verzoening, democratisering en diversiteit.

Met name over de crisis waren er dringende vragen, maar inhoudelijk werden die door de Tweede Kamerleden niet beantwoord. Wel boden alle drie de Kamerleden herhaaldelijk hun excuses aan. Ingediende moties over het opstellen van een integriteitsprotocol en het alsnog instellen van een onderzoek naar machtsmisbruik en integriteitsschendingen werden aangenomen.

Toch is het de vraag of de duidelijke onrust in de partij daarmee is bezworen. Dat Öztürk opstapt is voor veel leden weliswaar een opluchting, of zijn vertrek een wezenlijke verandering betekent, zal moeten blijken.

Farid Azarkan greep het moment – en het momentum van de week – aan voor een vlammend betoog over de grondbeginselen van de partij: racisme en discriminatie. Na een week vol anti-racisme protesten in Nederland refereerde Azarkan veelvuldig aan institutioneel racisme dat ook in Nederland plaatsvindt. Hij haalde uit naar de PvdA en D66 die hier, volgens hem, geen oplossing voor hebben. „De gevestigde partijen die deze instituties hebben gebouwd, zullen nooit in staat zijn om deze af te breken.”

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven