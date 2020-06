Tien doden bij aanval op behandelcentrum Mexico

Bij een aanval door een gewapende groep op een centrum voor verslavingszorg in de Mexicaanse deelstaat Guanajuato, ten noordwesten van Mexico-Stad, zijn zaterdagmiddag zeker tien mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens Mexicaanse media zijn ook op andere plekken in de provincie nog twee mensen om het leven gekomen en enkele anderen gewond geraakt door schietpartijen.

In de namiddag kwamen drie gewapende personen een behandelcentrum in de stad Irapuato binnen en openden het vuur. Daarbij kwamen tien mensen om het leven en raakten twee mensen gewond. Op vrijdagavond werd in een nabijgelegen stad ook al een hotel aangevallen. Ook werden er schoten en een ontploffing gehoord bij een autobedrijf, waarna deze is uitgebrand.

In Guanajuato is het drugsgeweld opgelaaid door de strijd tussen een nieuwe bende en een al gevestigde drugsbende. In 2019 werd deze deelstaat met 61 moorden per 100.000 inwoners de meest gewelddadige deelstaat van Mexico genoemd, met voornamelijk schietpartijen tussen bendes onderling. De staat doet het economisch goed, vanwege de bloeiende auto-industrie en de goede verbindingen voor export naar de Verenigde Staten. Dat laatste is ook de reden dat er gestreden wordt tussen drugsbendes.