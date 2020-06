Ruim tweeduizend kilo cocaïne onderschept in Rotterdam

De douane heeft in de Rotterdamse haven zondag een lading van 2.020 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten volgens het Openbaar Ministerie verstopt in een container met bananen uit Ecuador en zijn aangetroffen tijdens een routinecontrole. De straatwaarde van de drugs zou ruim 150 miljoen euro zijn.

De zeecontainer was bestemd voor een bedrijf in Hongarije dat, zo vermoedt het OM, niets met de smokkel te maken had. Volgens een woordvoerder zijn de drugs aangetroffen bij steekproef, gebaseerd op een risicoprofiel: er is volgens justitie meer kans om drugs aan te treffen in containers die zijn verscheept vanuit bepaalde landen.

Voor zover bekend gaat het om de grootste drugsvangst in Rotterdam van dit jaar. De grootste vangst in Rotterdam tot nog toe werd in 2005 gedaan, toen 4.200 kilo cocaïne in één keer werd aangetroffen. De drugs komen meestal vanuit Latijns-Amerikaanse landen Nederland binnen, hoewel sommige cocaïneroutes ook via Afrika lopen. Eerder dit jaar onderschepte Costa Rica twee keer een vergelijkbare grote lading uitgaande cocaïne, daarbij ging het 5.000 en 1.250 kilo.

In de haven van Rotterdam werd in 2019 38 ton cocaïne onderschept. Een recordvangst, die 50 procent hoger was dan het jaar daarvoor.