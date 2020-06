Protestenblog 7 juni

De ongeregeldheden volgden op een vreedzame demonstratie waar ongeveer tienduizend mensen aan deelnamen. Camerabeelden worden bestudeerd op mogelijk meer relschoppers op te sporen. Maandag wordt geïnventariseerd hoe groot de schade is.

Het vreedzame eerbetoon aan George Floyd wordt verstoord door groepen delinquenten met als enige doel de sfeer te verzieken en dingen stuk te maken. Onze politie is talrijk aanwezig en gaat over tot arrestaties om de rust zo snel mogelijk te laten terugtreden.

Welkom in een nieuw blog

In dit blog brengt NRC het belangrijkste nieuws over de antiracismeprotesten die wereldwijd zijn ontstaan naar aanleiding van de dood van George Floyd in de Verenigde Staten.

Lees hier het vorige blog terug: Britse demonstranten trekken beeld van slavenhandelaar omver