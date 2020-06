Ook Brazilië komt in opstand tegen racisme en politiegeweld

Als kind van zeven zette Carlos Almeida Ferreira (32) een knijper op zijn neus. Hij hoopte zo een smallere neus te krijgen en daardoor minder gepest te worden. „Al sinds mijn jeugd werd ik als zwart kind geconfronteerd met racisme. Zelfs binnen ons eigen gezin, waar ik een stuk donkerder was dan mijn broer, was onderscheid.”

In de favela waar Ferreira opgroeide, zag hij dat het leven van zwarte kinderen niets waard was: voor zijn ogen werden vriendjes vermoord door de lokale milities of door de politie die regelmatig schietend de wijk binnen viel. „Nu ik volwassen ben, word ik wekelijks staande gehouden door de politie. Als zwarte Braziliaan, zeker als man, ben je bij voorbaat verdacht, ook al loop je gewoon op straat. Iedere keer ben ik bang dat het fataal afloopt.”

Hoewel meer dan de helft van de ruim tweehonderd miljoen Brazilianen zwart of gemengd is, is racisme diep geworteld in de Braziliaanse samenleving. Van de gemiddeld 60.000 moorden per jaar, is de gewelddadige Braziliaanse politie verantwoordelijk voor zo’n zesduizend doden. In meer dan 75 procent van de gevallen zijn de slachtoffers zwart.

Record aantal doden

In Rio de Janeiro bereikte het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van politiegeweld in 2019 een record: meer dan 1.800, gemiddeld vijf per dag. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten was in 2019 de politie verantwoordelijk voor duizend dodelijke slachtoffers, van wie 24 procent zwart.

De aantallen leiden nauwelijks tot nationale verontwaardiging of massale protesten. Braziliaanse media zoals mediagigant Globo zijn eerder geneigd aandacht te besteden aan het politiegeweld in de VS, dan aan de situatie in eigen land.

Toch wordt de energie van de wereldwijde antiracismeprotesten ook gevoeld in Brazilië, waar zondag werd gedemonstreerd tegen de ultrarechtse president Jair Bolsonaro. Wanneer tegen drie uur ’s middags de demonstranten met witte kruizen en borden met daarop namen van vermoorde jonge Brazilianen, massaal toestromen, is ook de politie al prominent aanwezig. „Er staat veel op spel”, zegt Carlos Almeida, die zondag meeloopt. „De vrijheid die we als zwarte Brazilianen nooit echt gekregen hebben, staat onder Bolsonaro nog verder onder druk.”

Desinteresse van de media

Ook afgelopen vrijdag werd geprotesteerd. In de voorstad São Gonçalo liep Youtuber Sandra Cavalho mee. „Het is voor veel Brazilianen ver van hun bed, omdat deze moorden vaak in favela’s plaatsvinden. De gemiddelde Braziliaan ziet iemand uit een favela per definitie als crimineel, terwijl dit ook gewoon volkswijken zijn waar veel onschuldige mensen worden vermoord tijdens politieoperaties”, vertelt Cavalho.

In São Gonçalo werd ongeveer tegelijk met Floyd de 14-jarige João Pedro Mattos in zijn huis doodgeschoten tijdens een politieactie.

Terwijl demonstranten met hun smartphones druk filmen voor sociale media, is er geen camera te bekennen van gevestigde media zoals Globo. Die zender doet wel ieder uur live verslag van de antiracismeprotesten in de VS.

Die desinteresse van de eigen media steekt, zegt Valéria Santos de Melo uit São Gonzalo die haar zevenjarige dochtertje verloor toen zij dodelijk werd geraakt door politiekogels op weg naar school. „Niemand ging toen de straat op. Brazilianen zijn nu verontwaardigd over een politiemoord in Amerika, die natuurlijk afschuwelijk is, maar ze weigeren naar de eigen realiteit te kijken, want dan moeten ze toegeven hoe diep racisme hier in de maatschappij zit, en dat wil niemand”, zegt ze. „Moeders moeten hier nog steeds rennend tussen de kogels hun kinderen naar school brengen, omdat de politie hier om zeven uur ’s ochtends invallen doet. Niemand is ooit berecht voor de moord op mijn dochtertje”, zegt ze geëmotioneerd.

Slavernijgeschiedenis

Volgens de Braziliaanse professor Ana Lúcia Araujo, verbonden aan de Howard Universiteit in de VS en gespecialiseerd in transatlantische slavernij, houdt het extreme geweld van zowel de Braziliaanse als de Amerikaanse politie verband met de slavernijgeschiedenis van beide landen.

Brazilië was het laatste land waar de slavernij werd afgeschaft (in 1888). Van de naar schatting tien miljoen Afrikanen die naar het Amerikaanse continent werden getransporteerd, werden zo’n vier miljoen in Brazilië te werk gesteld op plantages. „Tijdens de slavernij werd geweld gebruikt om onderdrukking in stand te houden, de Braziliaanse samenleving en cultuur is erop gebouwd. Het politiegeweld van nu is in feite een voortzetting van 400 jaar geweld tegen zwarte Brazilianen”, aldus Araujo.

In veel gevallen zijn de agenten van de militaire politie zelf ook zwart of gemengd. „Ik werd vorige week nog onder schot gehouden toen ik naar de bakker ging. De politieagent, zelf ook zwart, geloofde niet dat ik geen crimineel was en ik werd ruw gefouilleerd”, vertelt Carlos Almeida.

Volgens Araujo deelden op de plantages in Brazilië niet de Portugese plantage-eigenaren de straffen uit, maar werden slaven gedwongen andere slaven te martelen. Dat eeuwenlange systeem heeft er volgens Araujo toe geleid dat zwarte Brazilianen is aangeleerd elkaar te haten en te straffen. „Voor veel zwarte Brazilianen is de militaire politie bovendien een van de weinige plekken binnen de Braziliaanse klassenmaatschappij waar ze carrière kunnen maken. Ze worden slecht betaald, slecht getraind en leren om zwarte favelabewoners te zien als criminelen. Het draagt bij aan de instandhouding van white supremacy binnen de politie, ook onder zwarte agenten.”