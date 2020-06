Malta laat 425 bootmigranten toch toe

Malta laat 425 migranten toe, die op vier schepen waren ondergebracht na uit zee te zijn gered. Daartoe besloot de regering van het land ten zuiden van Italië zaterdag volgens persbureau AP vanwege de situatie aan boord van de schepen.

De migranten aan boord van het schip Europa II, dat als eerste van de vier schepen in de haven is aangekomen, werden volgens Maltese media tussen 30 april en 7 mei uit zee gered door een vissersboot. Vervolgens werden zij overgedragen aan de veerboot, die vanwege de coronamaatregelen niet kon aanleggen.

Amnesty International riep eind mei Malta al op tot het toelaten van de migranten, aangezien de veerboten niet uitgerust zijn voor langdurig verblijf. De regering laat de migranten nu toch toe „omdat de situatie op deze schepen erg moeilijk werd en onlusten uitbraken.” Malta is met andere EU-lidstaten in gesprek over verdeling van de migranten.

Migratie tijdens corona

Nog steeds arriveren geregeld bootjes met migranten in Zuid-Europese landen, maar vanwege mogelijk besmettingsgevaar hebben verschillende landen aangekondigd dat de havens niet veilig zijn zolang de noodtoestand geldt. Begin april haalde Malta nog een groep van 70 migranten van zee, maar kondigde daarna aan verder geen migranten meer toe te laten.

In 2019 kwam een recordaantal van 3.406 migranten via zee aan op Malta, blijkt uit cijfersvan UNHCR. In de eerste vier maanden van dit jaar kwamen al ruim 1.200 migranten aan op het eiland. Het aantal bootjes met mensen die vanuit Libië de oversteek wagen, neemt recent weer toe.