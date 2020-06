‘Handlanger Ridouan Taghi gearresteerd in Dubai’

In Dubai heeft de lokale politie deze week Amir Faten M. gearresteerd. M. was een handlanger van Ridouan Taghi, die in december vorig jaar al werd gearresteerd in de golfstaat.

M., die een Deens paspoort heeft maar met valse papieren Dubai zou zijn binnengekomen, werd woensdagochtend vroeg door een zwaarbewapende politieploeg uit een villa gehaald. Op door de lokale politie gedeeld beeldmateriaal is te zien hoe hij ogenschijnlijk kalm heeft meegewerkt aan zijn arrestatie. De politie van Dubai bereidt naar eigen zeggen zijn uitlevering aan „de relevante autoriteiten” voor. Het is onduidelijk of dat de Nederlandse zullen zijn. Een woordvoerder van het landelijk parket laat weten dat M.’s aanhouding niet op verzoek van Nederland is gebeurd.

De impasse over de rechtsbijstand voor kroongetuige Nabil B. duurde maandag tijdens een tussentijdse zitting van het Marengo-proces voort. Dat doet denken aan die andere kroongetuige, Peter la Serpe.

Marengo

Nadat Taghi in december vorig jaar werd gearresteerd, leverden de Verenigde Arabische Emiraten hem binnen drie dagen uit aan Nederland. Taghi is de hoofdverdachte in meervoudig liquidatieproces Marengo, waarin ten minste zes onderwereldmoorden en een veelvoud aan opdrachten daartoe centraal staan. Het Openbaar Ministerie baseert de aanklacht tegen de groep-Taghi voor een belangrijk deel op belastende verklaringen van kroongetuige Nabil B., wiens broer en advocaat zijn geliquideerd sinds bekend is dat hij met justitie samenwerkt. Waarschijnlijk gebeurde dat in opdracht van Taghi.

Deze week werd duidelijk dat B. misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft gevraagd hem bij te staan als juridisch adviseur. Het OM verzet zich daartegen omdat De Vries geen advocaat is en zich daarom niet aan de regels van die beroepsgroep hoeft te houden. B. heeft daarop gedreigd geen vragen meer te beantwoorden zolang hij niet de gewenste rechsbijsstand heeft.