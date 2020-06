‘Visser zocht al langer naar alternatief kazerne Vlissingen’

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) zocht al veel langer naar een andere locatie voor de marinierskazerne in Doorn dan ze in de Tweede Kamer vertelde. Dat schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van vertrouwelijke Defensiestukken.

Begin dit jaar werd bekend dat de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen toch niet doorging. De staatssecretaris gaf aan dat ze al vanaf mei 2019 zocht naar een alternatieve locatie. Dit kwam haar op flinke kritiek te staan. Maar volgens de Volkskrant was ze echter al een jaar langer op zoek naar een alternatief.

Zo zou Visser in juni 2018 oud-bewindsman Co Verdaas (PvdA) hebben gevraagd om uit te zoeken of het mogelijk was de verhuizing af te blazen. Ze zou hem hebben gevraagd om met Utrechtse bestuurders te spreken over de mogelijkheid om de kazerne toch in Doorn te houden. Ook zou in september 2018 al gesproken worden over Rotterdam als alternatieve locatie. Uiteindelijk werd in februari dit jaar bekend dat de kazerne gaat verhuizen naar Nieuw Milligen, bij Apeldoorn.

Compensatie

Het ministerie van Defensie zegt in een reactie tegen de Volkskrant dat de staatssecretaris formeel begon te zoeken naar alternatieven in mei 2019. „Alles wat daarvoor gebeurde, was slechts ‘een verkenning’”, aldus Defensie. Ook zou ze zich hebben versproken toen ze tijdens een Kamerdebat zei dat er sinds het najaar van 2019 werd gesproken over Rotterdam. Ze zou het najaar 2018 hebben bedoeld.

De provincie Zeeland, die miljoenen uitgaf in de voorbereiding op de verhuizing, wordt financieel gecompenseerd door het kabinet. Een speciaal gezant werkt aan een compensatieregeling. De provincie liet in april weten 53,3 miljoen euro compensatie te vragen.