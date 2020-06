Uitbraak? Dashboard moet het signaleren

1 Welke cijfers staan in het dashboard

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) kondigde het twee weken geleden aan als het nieuwe wapen in de strijd tegen corona: het dashboard. Daarin moeten alle relevante cijfers worden verzameld om zo een nieuwe uitbraak snel te kunnen monitoren. Inmiddels staat de eerste versie van het dashboard online. Daarin zijn de cijfers die het RIVM sowieso al dagelijks rapporteerde opgenomen, zoals het aantal positieve tests en opnames in het ziekenhuis en op de intensive care. Wel zijn er nu ‘signaalwaarden’ vastgesteld: de alarmbellen gaan af als er de afgelopen drie dagen gemiddeld meer dan veertig ziekenhuisopnames waren, of als er in drie dagen gemiddeld 10 mensen op de IC zijn opgenomen. Als deze waarden „langdurig” boven die drempels uit komen, wordt het volgens het RIVM lastig om de controle over het virus te houden. De ziekenhuis- en IC-opnames liggen met respectievelijk 10 en 5 ruim onder de norm. Alleen het reproductiegetal, dat staat voor het aantal mensen dat één zieke gemiddeld aansteekt, komt met 0,87 in de buurt van de signaalwaarde van 1. Als die daar boven ligt, zwelt de epidemie weer aan.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 juni 2020