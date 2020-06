Zal Jan van Zanen balen dat hij te vroeg gepiekt heeft? Dat hij burgervader van Den Haag wordt terwijl Amsterdam volgende week vrijkomt? Komt dat baantje vrij of valt de schade uiteindelijk mee? Wordt het conflict Hollands weggepolderd?

Misschien is het een idee om aan Peter R. de Vries te vragen of hij de juridisch adviseur van Femke wil worden. Dat hij haar als hobbyadvocaat uitlegt dat een beetje burgemeester boven de partijen staat en op bepaalde momenten meer heeft aan een ambtsketen dan aan een button. En dat je dan niet meteen een racist bent. Misschien kan Peter, omdat hij al meer dan veertig jaar tot over zijn wenkbrauwen in het criminele milieu zit, haar helpen aan een slim mobieltje. Een zogenaamde taghifoon. Zo’n ding dat allerlei appjes kan versleutelen zodat later niet iedereen je gênante berichten leest. Dat je in je broek schijt voor De Telegraaf. Want daar heb ik toch echt het hardst om gelachen. Dat ze daar bang voor is. Voor de mening van die chocoladeletterkrant. Wat zou Eberhard hiervan gevonden hebben? En Schelto?

De laatste dagen wordt mij voortdurend gevraagd of het Amsterdamse burgemeestersbaantje iets voor mij is. Zowel links als rechts ziet mij overduidelijk als een verbinder pur sang. En ik heb tijd genoeg omdat ik voorlopig werkloos ben. Ik kan namelijk geen gezellig avondje cabaret maken voor anderhalve gek en een paardenkop, die verdeeld over vijfhonderd stoelen in een verder angstig leeg theater zitten. Misschien is het een idee om mijn oudejaarsconference live in een KLM-vliegtuig te doen. Een overvolle Boeing. Daar mag ik van Rutte en De Jonge een paar honderd man in proppen. Graag zelfs. Dan vliegen we gewoon een dik uur boven ons land. Misschien wil onze koning wel zelf achter de knuppel. Dan kan hij, als ik over hem en zijn hongerige graaifamilie begin, het toestel gewoon een beetje laten schudden. Lichte turbulentie. Beste grap van de Oranjes? Nepprofessor Pieter van Vollenhoven die zich serieus druk maakt over de bonus van de topman van Air France-KLM. Dat zijn toch grappen waar je niks aan hoeft te doen. Alleen maar zeggen dat de heer Van Vollenhoven, vader van racebrilprins Bernhard, zich druk maakt over de bonus van de heer Smith. Als dat geen humor is?

Maar een luchtvaartconference is een utopie. Dus heb ik alle tijd voor het baantje van Femke. Dat lijkt me trouwens niet zo moeilijk. Je moet een beetje op de hoogte zijn van wat er wereldwijd speelt. Dus aan je water voelen hoe druk een broodnodige demonstratie tegen racisme kan worden en daar dan de goede locatie voor kiezen. Het Museumplein bijvoorbeeld. En ook moet je weten dat een venijnig virus de laatste maanden heeft huisgehouden. Zowel onder de bejaarden als de nertsen. Dat moet je meenemen in je besluitvorming. Is ook aardig tegenover de zorgverleners die de afgelopen maanden met gevaar voor eigen leven de poten uit hun maanpakken hebben gelopen. Mij lijkt het allemaal niet zo ingewikkeld. Gewoon kranten lezen, televisie kijken en het internet goed volgen. Dan word je niet overvallen door een mensenmassa. En ik zou in het openbaar een mondkapje dragen. Ook al is dat volgens Jaap van Dissel zinloos. Gewoon voor de vorm. De bühne. De domme Telegraaf-lezers. Of dacht Halsema: ik heb mijn kaken de hele dag zo goed op elkaar, daar kan geen virus in of uit?

Maar ook al denk ik dat het baantje simpel is: ik ga het niet doen. Geen tijd. Geen zin. Geen enkele ambitie.

Wie het wel moet doen? Femke? Moet zij gewoon blijven en zich niet laten opjuinen door enge rechtse Forum-types en andere schreeuwende PVV’ers? Samen met de minister, die op de dag dat de horeca weer open mocht ging kijken of de herten in de Waterleidingduinen zich aan de anderhalvemeterregel hielden. Lief hè?

Moet steeds denken aan wat Femke in een boek over zichzelf zei: „Ik word geen burgemeester!” Maandag dacht ik maar één ding: ze heeft wel woord gehouden.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 juni 2020