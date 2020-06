Selçuk Öztürk stapt op als partijvoorzitter van Denk. Dat maakte hij bekend tijdens de algemene ledenvergadering van de partij die op zaterdag plaatsvond. „De coronacrisis heeft mijn plannen om de partij over te dragen aan een nieuwe generatie versneld”, zei Öztürk geëmotioneerd.

De positie van Öztürk stond al een tijd ter discussie. Dat kwam zowel door zijn dubbelfunctie, als partijvoorzitter en als Tweede Kamerlid. Maar ook vanwege zijn stijl: hij staat bekend als onberekenbaar en iemand die hard en op de man speelt.

Intern was er al langer kritiek op die stijl en de manier waarop hij zijn invloed als partijvoorzitter aanwendde. In de afgelopen maanden zwol die kritiek ook steeds openlijker aan: eind maart ontstond er een openlijke ruzie tussen Öztürk en mede-partijoprichter Tunahan Kuzu. Öztürk zou Kuzu gechanteerd hebben met een buitenechtelijke en „grensoverschrijdende” affaire en ertoe hebben gedwongen zijn fractievoorzitterschap neer te leggen.

Moddergooien

Wat volgde waren weken van ruzie en openlijk moddergooien, waarin ook het derde Tweede Kamerlid Farid Azarkan betrokken raakte. De lokale afdelingen spraken publiekelijk hun steun uit voor Kuzu en Azarkan, waardoor Öztürk nog sterker geïsoleerd raakte.

Dat Öztürk nu terugtreedt is geen verrassing. Er lagen meerdere, openlijke verzoeken aan het bestuur om af te treden – zowel van leden als van Kuzu en Azarkan. Uit een rondgang onder de achterban bleek ook dat veel leden hun eigen lidmaatschap aan de partij verbonden aan de positie van Öztürk. „Als jij blijft, ben ik weg”, zei een kiezer tegen deze krant.

Er komen twee interimbestuurders bij Denk: Metin Çelik, nu Statenlid in Zuid-Holland en Gürcü Polat, raadslid in Schiedam.

Öztürk en Kuzu richtten in 2015 Denk op, nadat zij door de PvdA uit de fractie waren gezet. In 2016 kwamen zij verrassend met drie zetels in de Kamer.