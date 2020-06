„Dat is dan 16,50”, zegt de winkelbediende als ik de fles drank aan de kassa afreken.

„Bij het schap staat op het prijskaartje 15,99”, zeg ik.

Hij loopt naar het schap en komt terug. „Ik heb het weggehaald.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl