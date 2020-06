‘Ik woon in een vliegtuig”, zegt Kurt Sievers. De Duitser is net begonnen als topman van chipbedrijf NXP. Gevraagd naar waar hij kantoor gaat houden – in Hamburg of in Eindhoven – antwoordt hij dat zijn leven een aaneenschakeling is van trips naar klanten en fabrieken, wereldwijd. Na twee maanden thuiswerken in de coronacrisis verlangt hij weer naar de hectiek van de vertrekhal, vertelde hij in gesprek met NRC.

Ook de vorige NXP-topman, Rick Clemmer, meldde graag, met een toon die het midden hield tussen trots en zelfbeklag, dat hij in een vliegtuig woonde. Daar liet hij zich overigens vorstelijk voor belonen. Clemmer werd via aandelenpakketten 400 miljoen dollar (353 miljoen euro) rijker en hij blijft bij NXP voorlopig aan als adviseur. Een goedbetaald adviseur, om precies te zijn.

De aandeelhouders van NXP gaven vorige week een negatief advies op de beloningsvoorstellen. Beleggers stoorden zich eraan dat de top zich in 2018 liet trakteren op een forse retentiebonus, na het mislukken van de overname door Qualcomm. Het ging om aandelenpakketten van 73 miljoen dollar voor Clemmer en 24 miljoen voor Sievers. Deze reboot grant moest voorkomen dat toonaangevende figuren zouden opstappen op een moment dat ’s werelds grootste chipleverancier aan de autoindustrie zelf even stuurloos was.

Ook een hoge exitbonus lag niet lekker bij de aandeelhouders. Mocht NXP worden overgenomen – geen zeldzaamheid in de chipbranche – dan krijgen Clemmer en Sievers bij ontslag binnen twaalf maanden 166 miljoen respectievelijk 57 miljoen dollar uitgekeerd, weer grotendeels in de vorm van aandelen.

NXP is een on-Nederlands bedrijf met on-Nederlandse beloningen. De chipmaker vergelijkt zichzelf voornamelijk met Amerikaanse chipbedrijven. Daar is de norm een bescheiden vast jaarsalaris – pak ’m beet een miljoen dollar – en een hoge ‘risicodragende’ vergoeding in aandelen en opties. Het lijstje uit 2019: Steve Mollenkopf (Qualcomm): 23 miljoen dollar. Robert Swan (Intel): 61 miljoen. Lisa Su (AMD): 58 miljoen aan aandelen en optiepakketten.

Door die Amerikaanse aanpak groeit de ongelijkheid binnen NXP. De gemiddelde werknemer verdient er 450 keer minder dan de topman (een interne pay ratio van 450). Bij ASML in Veldhoven – vier kilometer verderop en het enige Nederlandse bedrijf waarmee NXP zijn beloningen vergelijkt – is het verschil tien keer kleiner: een pay ratio van 41.

NXP beloofde naar de kritiek van aandeelhouders te kijken, Kurt Sievers zei al dat sprake was van een ‘misverstand’. Toch was het signaal duidelijk: NXP mag dan een wereldspeler zijn met Nasdaq-notering, het bedrijf dreigt te ver weg te zweven van lokale maatstaven. Institutionele beleggers hebben een toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarin past geen miljoenenregen als de wereld in crisis verkeert.

En dan is NXP niet eens koploper. Er zit nog een on-Nederlands bedrijf in Nederland, met bijbehorende on-Nederlandse beloningen: Liberty Global, het moederbedrijf van VodafoneZiggo. Lees ook: interview Mike Fries: Kabelgigant klampt zich vast aan Netflix Topman Mike Fries kreeg in 2019 – bovenop zijn salaris van 2,4 miljoen dollar – een bonus van 5 miljoen en zo’n 100 miljoen aan aandelen en opties.

Goed, Liberty Globals hoofdkantoor staat in Denver, maar het continentaal-Europese hart van het kabelimperium klopt in Schiphol-Rijk. Vlak bij de vertrekhal. Handig, voor als je in een vliegtuig woont.

Marc Hijink schrijft over technologie en vervangt deze week Marike Stellinga.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 juni 2020