Intieme concerten in de enorme ruimte van de Ziggo Dome

Het was een troostliedje in coronamaanden. Nu ontroert een stelletje bij het concert van Danny Vera voor dertig fans in de Ziggo Dome. Ze zijn opgestaan en wiegen in elkaars armen op de klanken van ‘Rollercoaster’.

Slik.

Nog zo’n onverwachte binnenkomer na een stille periode waarin concerten sneuvelden en musici thuis zaten: dertig mensen zingen mee met Alain Clarke’s soulnummer ‘This Ain’t Gonna Work’ in een verder o zo lege concertzaal.

Concerten zijn sinds 1 juni weer toegestaan, voor een publiek van 30 mensen op anderhalve meter afstand. Het is een voorzichtige eerste stap. Slecht weinig podia kunnen er mee uit de voeten. De Ziggo Dome in financieel zéker niet, met normaal gesproken 17.000 bezoekers per avond.

Maar daar ging het niet om in de Amsterdamse poparena, die zaterdagmiddag na de sluiting sinds 8 maart heropende met ‘30 Fans Only’, een concertmarathon door artiesten als Danny Vera, Alain Clark, Ilse DeLange, Son Mieux en Kensington voor steeds weer dertig nieuwe toehoorders. „We mogen weer, na maanden sluiting. Het is een eerste lichtpuntje in het moeilijkste jaar ooit”, zegt een opgetogen directeur Danny Damman.

Danny Vera zaterdag tijdens zijn ‘30 Fans Only’-optreden. Foto Ferdy Damman

De luiken mogen na een lange winter weer van de ramen van het zomerhuis. Al is het onwennig met het luttele aantal van 30 mensen in die verpletterend grote zaal, waar alleen al op de vloer ruimte is voor 7.500 bezoekers. We dolen door lege gangen met gesloten bars, zitten op lege tribunes. Ingangen zijn afgeplakt. De handreinigingsgel komt uit stoere whiskyflessen. Rock in de protocoltijd.

Uitverkoren

Maar een gevoel van uitverkorenheid wint, ondanks de coronaprotocollen. Ziggo Dome en radiopartner Radio Veronica situeerden een gelijkvloers podium aan het begin van de zaal. Met de artiesten op Oosterse tapijtjes, in een sfeervolle verlichting een partij boxen en een oldtimer ernaast is de setting best fraai, en ja, intiem. Ervoor, in op de grond getekende cirkels zoals ze nu ook in diverse stadsparken te vinden zijn: steeds twee fans (uit hetzelfde huishouden) op bankjes of op losse stoelen die wat van elkaar zijn geschoven.

Bij de show van Danny Vera draagt een strijkkwartet zijn zang. Het duurt even voor hij ontspant, al kan hij ongemak goed weglachen. „Dertig man. Vijf jaar geleden was ik dat gewend.” Na ‘Pompadour Hippie’ maant hij zijn toehoorders „in jullie luie stoelen” om bij ‘Hold On To Let Go’ een beetje mee te zingen. Na afloop zegt hij zich anders te voelen. „En de zaal leek wel een nachtclub.”

Ook Wido Blom (45) en Diana van de Mast (45) uit Hooglanderveen vonden het veel „intiemer en persoonlijker” dan van tevoren gedacht. „Een huiskamersfeer.” Twee liedjes die herinnerden aan het afscheid van Wido’s vorige maand overleden vader „kwamen behoorlijk aan”.

„Surrealistisch en ietwat schrijnend.” Zo omschrijft zanger Alain Clark zijn eerste concert sinds tijden. „Het contrast van deze grote concertzaal en een publiek van dertig mensen gaf de realiteit op een gekke manier weer. Maar wat een fijne eerste stap.”

Hij pakte het in zijn eentje met akoestische gitaar improviserend aan. Het ene liedje riep het volgende op. „Het was voelbaar hoezeer muziek verbindt. Ik heb al die maanden veel muziek gestreamd vanuit mijn huiskamer. En na wat aanvankelijk ongemakkelijk was, het praten via een camera naar mensen thuis, was het nu juist weer wennen met het publiek recht voor mijn neus! Maar als ze dan met je meezingen voel je wat je zo miste: contact en warmte.”

De concerten worden van 8 t/m 12/6 uitgezonden op Radio Veronica.