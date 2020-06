Pandemiepost Deelnemers Spanje Eduardo Muñoz bierverkoper Bangladesh Mustafiz Uddin jeansfabrikant Brazilië Rosilene de Souza schoonmaakster China Cindy Guo dataspecialist Bali Wayan Suantara gids en chauffeur Kenia Robert Ochola sociaal werker Colombia Diana Camargo universiteitsmedewerker België Rudi Boermans aardbeienboer Turkije Ramazan Bagriyanik water- en gasleverancier Rusland Ilja Kovaljov ondernemer en ziekenhuisvrijwilliger Israël Arsalan Abu Much internist Lees de verhalen van alle deelnemers aan deze serie op nrc.nl.

Ramazan Bagriyanik (56) Turkije woont in: Adana, Zuid-Turkije samen met: echtgenote Feray is: eigenaar van water- en gasbedrijf Ramazan Bagriyanik is blij dat hij kan blijven werken tijdens de crisis. Hij heeft een bedrijfje met vijftien werknemers dat water en gas verkoopt in de Zuid-Turkse stad Adana. De overheid heeft het bedrijf aangemerkt als een ‘essentiële dienst’. Dus rijden zijn medewerkers door de stad om flessen water en gas bij mensen thuis te brengen. De marges zijn klein. „Het is geen vetpot, maar ik ben blij dat ik brood op de plank heb.” Bagriyanik kent veel mensen die moeite hebben rond te komen. „Ik heb onlangs een Syrische jongen aan een werkvergunning geholpen, zodat hij kan overleven tijdens de epidemie.” Ook heeft het bedrijf de prijs van kleine flessen verlaagd. „Mensen verbruiken meer omdat ze thuis zijn. Kleine flessen zijn populair, want grote flessen zijn zwaar en moeten door ons naar binnen worden getild. Mensen willen nu geen vreemden in huis.” Zelf zit Bagriyanik in zijn kantoortje, waar medewerkers in en uit lopen. Als ook maar één van hen besmet blijkt, moet zijn bedrijf sluiten. Het kantoor wordt eens per week door de gemeente gedesinfecteerd. Bagriyanik probeert het goede voorbeeld te geven. „Ik ben de hele dag bezig om mijn kantoor schoon te houden. En ik kook elke middag, zodat mijn werknemers niet elders gaan eten met het risico op besmetting.”

Cindy Guo (44) China woont in: Hangzou, Oost-China samen met: man, dochters en moeder is: dataspecialist Cindy Guo vond het eigenlijk wel prettig om twee maanden met het gezin thuis te zijn. „We hebben hier alle ruimte”, vertelt ze telefonisch. „Gelukkig waren we net voor de coronacrisis verhuisd.” Het gezin beschikt nu over driehonderd vierkante meter. Het blijst is Guo met de tuin. „Mijn moeder verbouwt tomaten en komkommers, ik vooral bloemen.” Haar twee tienerdochters hebben eigen slaapkamers, net als haar moeder van 66. Haar man heeft een ruime werkkamer. Handig, want hij werkt als zelfstandig bemiddelaar tussen buitenlandse en Chinese bedrijven veel vanuit huis. Zelf werkt Guo bij een dataverwerkingsbedrijf. Ook toen ze thuis zat, moest zich elke dag bij haar baas melden. Dat deed ze via een speciale app. Op het hoogtepunt van de crisis mocht Guo drie weken lang helemaal de deur niet uit. Ze kregen bonnen van het buurtcomité, twee per week. „Die bonnen hebben we nooit opgemaakt, want we kopen vrijwel alles online.” Toen Guo thuis werkte, kreeg ze wel salaris maar geen bonus. „Dat scheelde 40 procent.” De inkomsten van haar man waren juist hoog, wegens achterstallige betalingen. „We zijn bang dat de klap voor hem nog komt. Hij krijgt nu weinig opdrachten.” Toch is de situatie allesbehalve nijpend. „We kunnen het twee jaar uitzingen.”

Robert Ochola (40) Kenia woont in: Nairobi, Kenia met: echtgenote Zewani, twee kinderen en de hele familie is: sociaal werker in een sloppenwijk Hilarisch vindt Robert Ochola de vraag hoe groot zijn woning is. „Je moet me niet zulke domme vragen stellen, hoor! Die hoek is mijn keuken, die andere hoek onze slaapkamer en ertussen de woonkamer.” Sociaal werker Ochola bewoont in de arme wijk Zewanio in Nairobi tien vierkante meter met zijn vrouw, twee kinderen, een huishoudelijke hulp en de vele familieleden die er regelmatig logeren. Veel bewoners opeengepakt in kleine onderkomens: een extreem moeilijke omgeving om je aan de coronaregels te houden. „Mijn broekzak houdt afstand van iedere vorm van cash. Er komt niets binnen. Mijn laatste salaris kreeg ik in maart. Iedere dag wordt het moeilijker. We eten minder, en nauwelijks vlees meer. Soms tik ik wat goedkope kippenvleugels op de kop. Ik veroorloof me geen openbaar vervoer meer, ik loop alles.” Hulp van de overheid is karig. „In deze dagen sta je er alleen voor. Hulp van vrienden? Ach, ik heb zoveel vrienden die nu juist bij mij aankloppen. Ze werken in de informele sector als chauffeur, monteur, schoonmaker en zijn hun baan verloren.” „Zelfs de dominee weigert je hulp te geven, ook hij is blut omdat hij geen offergaven meer ontvangt. Je deelt een beetje van wat je hebt met de armsten van de armen. Verder is het ieder voor zich. Het wordt steeds moeilijker. De rek is eruit.” De sloppenwijken in Nairobi veranderen door corona, ziet Ochola. „Ik woon op een steenworp afstand van een wijk waar veel gevallen zijn. Bewoners uit die buurt strijken nu in mijn omgeving neer. Zo is het nog drukker geworden.” De huizen zijn te klein om binnen te blijven. „Het ouderlijke bed slokt de meeste ruimte op.” Onlangs was Roberts gezin in het Nairobi National park, de kinderen met grote ogen van opwinding. „Ze worden iedere dag wakker in een jungle van golfplaten. Nu ademden ze voor het eerst frisse lucht in.”

Rosilene (Rosi) de Souza (52) Brazilië woont in: Rio de Janeiro samen met: haar zoon Eduardo is: schoonmaakster Voor het eerst sinds haar jeugdjaren werkt Rosi niet. Toen de coronacrisis half maart uitbrak, ging de crèche waar ze als schoonmaakster werkte, dicht. Sindsdien zit ze werkloos thuis, met haar 29-jarige zoon Eduardo, en overleeft voornamelijk dankzij giften. „Ik kom uit een arm gezin en ben opgegroeid in deze wijk, in dit huisje. Als kind bracht ik vuilnis van de buren naar de stortplaats en kreeg dan wat centen of een bord eten.” Later begon ze schoonmaakwerk te doen voor rijke gezinnen of paste ze op hun kinderen. „Het is voor het eerst in mijn leven dat ik niet werk. Het maakt me niet alleen arm en wanhopig, maar door het thuiszitten ga ik malen en aan problemen denken, het maakt me gek.” Onder het bewind van oud-president Luiz ‘Lula’ da Silva lukte het Rosi net als veel andere arme Brazilianen omhoog te klimmen. Er kwamen gezinsuitkeringen voor de allerarmsten en een kredietverlening voor lage inkomens. „Ik ben opgegroeid met honger, ik weet hoe het voelt. De laatste decennia was er geen honger meer in Brazilië, mijn kinderen zijn zonder honger opgegroeid. Nu staar ik regelmatig naar een lege ijskast. Er worden voedselpakketten uitgedeeld in de wijk, maar ik denk: geef gezinnen met kleine kinderen eerst, zij hebben het harder nodig. Gelukkig krijg ik af en toe geld van families waar ik vroeger voor heb gewerkt, of ze sturen een voedselpakket.” Voordat de coronacrisis uitbrak, had Rosi een kleine aanbetaling gedaan voor een stukje grond buiten de stad, niet ver van de plek waar haar dochter woont. „Het was altijd mijn droom. Een klein eigen huisje ver van de favela, buiten de stad. Na lang sparen lukte het een kleine aanbetaling te doen en maandelijks een deel af te lossen. Nu dreigt dit allemaal verloren te gaan. Dat dromen nu zo abrupt afgebroken worden, dat vind ik eigenlijk nog het ergste.”

Eduardo Muñoz (35) Spanje woont in: Madrid samen met: vriendin Clara is: bierverkoper Na vijf turbulente jaren had Eduardo Muñoz heel toevallig net pas op de plaats gemaakt om zich te bezinnen op zijn toekomst, toen Spanje half maart plat kwam te liggen door de coronacrisis. Achteraf bezien een geluk bij een ongeluk. „Ik had besloten om mijn winkel met speciaal bier te sluiten en online verder te gaan”, vertelt hij via een videogesprek. „Door de lockdown trok de verkoop via internet juist aan. Dus geheel onverwachts levert deze crisis mij extra geld op.” Muñoz wil echter allesbehalve de indruk wekken dat het hem ineens voor de wind gaat. De arbeiderszoon uit de Madrileense volksbuurt Vallecas, politiek actief voor het uiterst linkse Podemos, bewoont met zijn vriendin een appartement van circa 75 vierkante meter. „Als we het zuinig aan doen hebben we genoeg aan zo’n 1.400 euro per maand. Als we onszelf iets meer veroorloven geven we maximaal 2.000 euro uit. Maar ik ben ook niet iemand van dure telefoons of luxe. En we hebben niet de kosten van kinderen.” Zoals veel generatiegenoten heeft hij deels om financiële redenen besloten nog niet aan kinderen te beginnen. Vijf jaar geleden woonde hij als afgestudeerd pedagoog en kunsthistoricus noodgedwongen nog bij zijn ouders. Er was in Madrid eenvoudigweg geen werk voor hem te vinden. Met hulp van zijn vader begon hij samen met zijn broer de bierwinkel Espuma. „Dat idee werd uit nood geboren in de vorige crisis”, legt hij uit. „De investering leverde voldoende op, maar het was uiteindelijk toch niet wat ik wilde.” Muñoz had zich naast de online verkoop van bier op een nieuwe studie willen richten, met als doel toch les te gaan geven. De coronacrisis gaf hem opeens tijd om te reflecteren. Zijn 83-jarige oma overleed eind maart door Covid-19. Ze stierf net als duizenden anderen Madrilenen in een van de vele besmette bejaardentehuizen. Er was niemand bij haar. De begrafenis duurde amper tien minuten. Alleen zijn ouders en een oom mochten aanwezig zijn. „Dan ga je het leven wel relativeren”, zegt hij. „De onverwachte dood van mijn oma zorgde voor veel woede en verdriet. Talloze gezinnen werden net zo getroffen als wij. Normaal gesproken overkomt het altijd een ander. Dit keer dus niet. ”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 juni 2020