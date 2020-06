Op 3 juni is het reisverbod buiten de eigen regio opgeheven. Sinds eergisteren mogen we ons ook zonder aantoonbare noodzaak verplaatsen binnen Italië. De Italiaanse regering wil ook de landsgrenzen weer openen om het toeristenseizoen te redden, maar de buurlanden Zwitserland en Oostenrijk houden hun grens met Italië voorlopig nog gesloten. De grens met Slovenië is open voor wie vanuit Slovenië naar Italië wil, maar omgekeerd niet. Als ik via land uit Italië zou willen ontsnappen, kan dat uitsluitend via Frankrijk. Die grens is open in beide richtingen, al is er een gezondheidsverklaring nodig en zijn er naar verluidt strenge controles, die lange files veroorzaken.

Vanaf de internationale luchthaven Christoforo Colombo van Genua, mijn springplank naar de wijde wereld, waar ik vroeger zo vaak kwam dat het grondpersoneel mijn naam kende, gaan er nog maar twee vluchten per dag: de ochtend- en de avondvlucht naar Rome.

Het is juni en dit is de Rivièra. De zee heeft de kleur van ansichtkaarten. Dit zou het seizoen zijn om toeristen te haten. Ze komen uit Piemonte en Lombardije en gedragen zich schichtig. Buitenlanders, die normaal gesproken de helft van alle kamers boeken, zijn er niet.

Een vriendin van Stella die in Alassio aan de Bloemenrivièra woont, zegt dat het allemaal een vooroorlogse indruk maakt: ouderwets, ingehouden en voorzichtig familietoerisme. Ik bedenk er strohoedjes bij en kroost in matrozenpakjes. Acqua seltzer en zilveren servetringen van het pension. Giechelend pootjebaden in de branding.

De wereld na de quarantaine lijkt, hoe ongehoord nieuw zij ook is, antiek en vergeeld. We vallen geen vage kennissen meer om de nek, maar houden gepaste afstand van vrienden. Onze buurlanden zijn onbereikbaar buitenland. Documenten zijn nodig. Kantoren ontvangen op afspraak. Ik nip van mijn koffie, braaf op een meter afstand van de dame van wie ik houd.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 juni 2020