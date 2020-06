‘Gegevens honderden Nederlandse adoptiekinderen vernietigd sinds 1970’

De afstammingsgegevens, gegevens over de biologische ouders, van honderden kinderen die vanaf 1970 werden geadopteerd in Nederland, zijn vernietigd. Dat schrijven Trouw en Omroep Gelderland zaterdag op basis van eigen onderzoek naar adoptie tussen 1956 en 1984. Na de adoptie werden persoonskaarten gewist waarop informatie stond over de biologische ouders.

Lees ook dit interview met afstandsmoeder Trudy Scheele: ‘Een jongen, zei de non, en toen werd hij weggehaald’

Op een papieren persoonskaart stonden gegevens van de biologische ouders van de geadopteerde kinderen. In 1970 besloot de Raad van State dat deze kaart mocht worden vernietigd en vervangen door een kaart met daarop enkel de namen van de ‘nieuwe’ ouders. Daardoor kunnen mogelijk meer dan duizend kinderen enkel nog via het opvragen van hun geboorteakte wie hun biologische ouders zijn. Kinderen weten daardoor niet altijd wanneer ze zijn geadopteerd en in welke gemeente ze zijn geboren.

Vernietigde gegevens

De aanleiding voor de beslissing van de Raad van State was een verzoek uit 1968 van een echtpaar uit Alkmaar. Zij wilden dat de gegevens over de biologische ouders werden vernietigd zodat niet kon worden achterhaald dat zij een buitenechtelijke zoon hadden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wees het verzoek destijds af, maar de Raad van State oordeelde anders. In eerste instantie moest wel worden vermeld dat de naam van het kind door adoptie was veranderd, maar later werd die vermelding veelal weggelaten, schrijven de media.

In een reactie zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat in het belang van het geadopteerde kind oorspronkelijke gegevens terug te vinden moeten zijn bij de gemeente waar ze geboren zijn. „Bij doorontwikkeling van de Basisregistratie Personen zal bezien worden of aanpassingen in het huidige stelsel op dit punt nodig zijn.”