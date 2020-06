Frankrijk doodt leider Al-Qaeda in Sahel-regio

Het Franse leger heeft Abdelmalek Droukdel, de leider van de terreurorganisatie Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM), gedood. Dat heeft het Franse ministerie van Defensie vrijdagavond bekendgemaakt. De dood van Droukdel is nog niet bevestigd door de terreurgroep. Frankrijk vecht al jaren in de de Sahel-regio tegen jihadisten.

Florence Parly, de Franse minister van Defensie, maakte via Twitter bekend dat Droukdel en enkele anderen woensdag in het noorden van Mali zijn gedood door Franse militairen. De militaire actie tegen AQIM komt enkele maanden nadat Frankrijk een overeenkomst sloot met Mali, Burkina Faso, Tsjaad, Niger en Mauritanië om jihadistisch geweld in de regio harder te bestrijden. Frankrijk stuurde begin dit jaar nog eens zeshonderd militairen bovenop de 4.500 Franse militairen die al sinds 2014 in de regio actief zijn.

Het is niet bekend hoelang Droukdel zich al in Mali bevond. Volgens persbureau AP werden jarenlang gedacht dat hij zich schuilhield in Algerije. Afgelopen maart riep de terreurgroep de leiders van de Sahellanden op een einde te maken aan de Franse aanwezigheid die volgens AQIM een „bezettingsleger” is.

De terreurgroep pleegde de afgelopen jaren verschillende aanslagen in West-Afrika. Ook ontvoert de terreurgroep sinds 2003 regelmatig buitenlanders, onder wie toeristen, hulpverleners en journalisten. De Nederlander Sjaak Rijke werd in 2011 samen met een Zuid-Afrikaanse Brit en Zweed ontvoerd uit de Malinese stad Timboektoe door AQIM. Hij werd in 2015 bevrijd door het Franse leger.

