Egyptische president wil vredesgesprekken Libië hervatten

De Egyptische president Abdel-Fattah al-Sisi wil dat de strijdende partijen in Libië weer om de tafel gaan om een einde te maken aan de burgeroorlog in het land. Dat zei al-Sisi tijdens een bijeenkomst in Caïro, schrijft persbureau AP. Het initiatief wordt gesteund door generaal Khalifa Haftar, die aanwezig was in Caïro. Vanaf maandag zal er een staakt-het-vuren ingaan in Libië.

Al-Sisi riep daarnaast alle buitenlandse strijders op zich terug te trekken. De vredesgesprekken moeten uiteindelijk leiden tot vrije verkiezingen in het door burgeroorlog verscheurde land. De door de VN erkende regering in Tripoli heeft nog niet gereageerd op de oproep van de Egyptische president. Zij lijkt de strijd voorlopig nog door te zetten. Zaterdag nog werd de stad Bani Walid in het noordwesten van het land heroverd op Haftar en hetzelfde gebeurde vrijdag met de stad Tarhuna. De regeringstroepen zouden nu oprukken richting Sirte, wat een bolwerk was van de voormalig dictator Muammar Gadhafi.

Zware verliezen voor Haftar

De afgelopen weken hebben de strijdkrachten van Haftar zware verliezen geleden. Met de hulp van Turkije, dat met huursoldaten, wapens en drones de regering in Tripoli steunt, werd er veel terrein op heroverd op Haftars strijdkrachten. Inmiddels zou de generaal zevenduizend manschappen zijn verloren in het conflict, een derde van zijn totale legermacht.

De strijdkrachten van Haftar worden gesteund door onder andere Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, maar deze landen lijken zich door de recente nederlagen steeds meer af te keren van de generaal. De positie van de regering in Tripoli is door de geïntensiveerde steun van Turkije juist versterkt.

Libië verkeert in een staat van burgeroorlog sinds dictator Muammar Gadhafi in 2011 ten val werd gebracht. Het land heeft nu twee regeringen, een in het oosten in Tripoli die wordt erkend door de VN en een in het Westen, gesteund door generaal Haftar. In januari zaten de partijen al om de tafel tijdens een vredesconferentie in Berlijn. Die gesprekken liepen toen op niets uit omdat de Emiraten door bleven gaan met het sturen van militaire versterkingen.