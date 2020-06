Dode bij schietpartij Rotterdam

In Rotterdam-Prinsenland is vrijdagavond een man doodgeschoten. De politie ging om kwart over tien af op een melding van meerdere schoten en trof het slachtoffer zwaargewond aan. Even later overleed hij aan zijn verwondingen.

Zo’n anderhalve kilometer verderop vloog vlak na de schietpartij een auto in brand. De politie onderzoekt of er een verband is, mogelijk heeft de dader van de schietpartij zijn vluchtauto in brand gestoken om sporen uit te wissen.

Om 22:15u werden schoten gehoord op de #ClazinaKouwenbergzoom #Rotterdam. Agenten troffen zwaargewonde man aan. Hulp mocht niet baten, man overleed ter plekke. Op de #Akkerwinde #Capelle is een brandende auto aangetroffen. Verband wordt onderzocht. Informatie of beelden? Bel 112. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) June 5, 2020

Lees ook: Explosief gevonden bij Rotterdams pand dat eerder werd beschoten

Getuigen hebben tegenover het AD verklaard dat het slachtoffer een Turkse man was die zijn hond aan het uitlaten was. Volgens hen zijn er zeker tien kogels afgevuurd uit een automatisch wapen. De politie heeft de identiteit van de man nog niet bekend gemaakt.

Het is het zesde slachtoffer dit jaar die door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen in de regio. Ook werden vorige maand bij meerdere panden in Rotterdam explosieven geplaatst.