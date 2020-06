CU-Kamerlid Joël Voordewind stopt na de verkiezingen

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind vertrekt uit de Kamer na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Hij vindt dat het tijd is om plaats te maken voor „een nieuwe generatie” en „om zelf een nieuwe fase in te gaan, met dezelfde idealen”, staat zaterdagochtend in een persbericht. Als hij afscheid neemt, is Voordewind bijna vijftien jaar lid van de Kamerfractie.

Voordewind (54) begon zijn Kamerlidmaatschap in 2006. Hij zette zich de afgelopen jaren met name in voor vluchtelingen, godsdienstvrijheid en ontwikkelingssamenwerking. Met regelmaat maakte hij voor zijn werk reizen naar het Midden-Oosten. Als hij vertrekt, is Voordewind de langstzittende lid namens de ChristenUnie.

Voordewind is bekend vanwege zijn openlijke kritiek op het uitzetten van asielkinderen zonder ouders. Onder grote druk besloot het kabinet in 2013 het kinderpardon in te voeren. Tijdens de kabinetsformatie van 2017 probeerde Voordewind tevergeefs het kinderpardon in het regeerakkoord van Rutte III te krijgen. In januari 2019 kwam het verruimde kinderpardon er alsnog.

Partijvoorzitter Piet Adema roemt het vertrekkende Kamerlid om zijn „gepassioneerde inzet voor mensen die lijden onder vervolging, geweld en uitbuiting”. Voordewind schrijft dat hij van plan is de komende maanden het christelijke-sociale politieke geluid „nog volop” te laten horen.