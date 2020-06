Ook Brazilië dreigt uit WHO te stappen

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro dreigt zich terug te trekken uit Wereldgezondheidsorganisatie WHO, meldt Reuters. Volgens Bolsonaro is de WHO een „partijdige politieke organisatie”. Vorige week zei ook de Amerikaanse president Donald Trump al de relatie met de WHO te willen beëindigen. Volgens hem is de WHO een marionet van China.

Vrijdag waarschuwde de WHO regeringen om niet te snel lockdowns op te heffen, zolang het coronavirus zich nog verspreidt. In Brazilië sterft op dit moment elke minuut iemand aan de gevolgen van Covid-19, stelt de krant Folha de S.Paulo. In totaal zijn er nu ruim 34.000 coronadoden gevallen in het Zuid-Amerikaanse land. Bolsonaro heeft de ernst van het virus echter meerdere malen weggewuifd en keerde zich tegen de lockdowns die gouverneurs van de deelstaten hebben ingesteld.

De president zei vrijdag ook triomfantelijk dat hydoxychloroquine „terug is van weggeweest”, nadat een wetenschappelijk artikel over de werking van het antimalariamiddel tegen Covid-19 in The Lancet is teruggetrokken. Daarin werd gesteld dat de kans groter is dat Covid-patiënten overlijden als ze hydroxychloroquine krijgen toegediend, maar de onderliggende data van het bedrijf Surgisphere blijken niet onafhankelijk gecontroleerd te kunnen worden.

Bolsonaro prees het medicijn aan als goed middel tegen het coronavirus, net als zijn Amerikaanse collega Donald Trump. De VS hebben als gebaar van solidariteit ook twee miljoen doses hydroxychloroquine naar Brazilië gestuurd. De WHO maakte donderdag bekend klinische tests met het middel voor de behandeling van coronapatiënten door te zetten.