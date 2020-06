4 Hoeveel mensen zijn inmiddels besmet geweest?

Zo’n 60 procent van de bevolking moet immuun zijn voor ‘groepsimmuniteit’ ontstaat. Uitbraken doven dan vanzelf uit. Maar erg hard vlot dat niet. Uit cijfers van bloedbank Sanquin, dat onderzoek doet onder donoren, blijkt dat 5 à 6 procent van de Nederlandse bloeddonoren besmet is geweest. Dat zou een min of meer representatieve afspiegeling van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar zijn. Het is een stijging ten opzichte van zeven weken geleden, toen Sanquin bij ongeveer drie procent van de proefpersonen antilichamen vond. Als het percentage representatief is, zijn circa een miljoen Nederlanders besmet.

De Nederlandse cijfers zijn vergelijkbaar met die in andere Europese landen. In mei rapporteerden onder meer België, Italië, Spanje en Zweden dat tussen de 4 en 5 procent van hun bevolking antilichamen heeft opgebouwd. Wel kunnen de percentages binnen landen fors verschillen: in Lombardije (Italië) heeft bijvoorbeeld ruim 13 procent van de bevolking antilichamen. In Nederland zijn ook grote regionale verschillen; in Oost-Brabant lag het percentage zeven weken geleden al boven de 10. De recente cijfers zijn niet uitgesplitst op regio, die komen later deze maand.

Niet iedereen met antilichamen is per se immuun – ook andere factoren spelen daarin mee. Sanquin bekeek ook de concentratie van antilichamen van mensen die zeven weken geleden ook al antilichamen hadden. Bij het overgrote deel van die proefpersonen was de concentratie min of meer gelijk gebleven.

