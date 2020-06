3 Welke rol spelen kinderen in de epidemie?

Al sinds het begin van de epidemie is het RIVM ervan overtuigd dat kinderen geen belangrijke rol spelen in het verspreiden van Covid-19. Een onderzoek daarnaar werd afgelopen week gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat kinderen een grote rol spelen bij de verspreiding.

Kinderen worden veel minder ziek blijkt uit het onderzoek, waaraan 54 gezinnen meededen. En als ze ziek worden, zijn ze vaak aangestoken door hun ouders. Dat is waarschijnlijk gebeurd bij 21 van de 23 kinderen in de basisschoolleeftijd die positief getest zijn. De andere twee werden waarschijnlijk besmet door een leeftijdgenoot.

Ook zijn er drie baby’s besmet. Twee daarvan zijn waarschijnlijk door hun grootouders besmet. Een derde kindje kreeg op dezelfde dag klachten als de moeder – het is onduidelijk wie wie heeft aangestoken. Er is een kanttekening bij de studie: tijdens het onderzoek waren scholen en kinderopvang dicht.

NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 juni 2020