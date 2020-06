2 Hoeveel mensen zijn er getest onder het nieuwe beleid?

Het aantal positief geteste mensen per dag is ook in het dashboard opgenomen. Maar daar is nog geen signaalwaarde aan verbonden want de kans is groot dat het aantal bevestigde besmettingen de komende tijd flink stijgt. Sinds 1 juni is er een nieuw testbeleid waarbij iedereen met klachten zich kan laten testen.

Tot en met donderdag maakten ruim 40.000 mensen een afspraak bij de GGD, toen waren er bijna 28.000 tests afgenomen. De testcapaciteit is in april uitgebreid tot 30.000 tests per dag. De nieuwe tests zijn essentieel om op een vroeg moment te kunnen ingrijpen als de epidemie opnieuw dreigt uit te barsten, stelde Jaap van Dissel van het RIVM deze week in het parlement.

Met de cijfers die nu in het dashboard zitten, kijk je als het ware terug in de tijd: tussen een besmetting en ziekenhuisopname zitten vaak drie weken, in de tussentijd kan de epidemie verder zijn gegroeid.

GGD’s hebben verspreid door het land ruim 90 testlocaties opgezet. Een flink deel daarvan zijn teststraten, waar je met de auto doorheen kunt rijden.

