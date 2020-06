Typisch Nederland: klassieke verdozing

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland.

Bekijk ook de vorige aflevering van Typisch Nederland

Of onze welstandscommissies ook handhaven op het Nederlandse industrieterrein is mij niet bekend, maar het is duidelijk een plek waar historische grandeur in de smaak valt. In veel ontwerpen resoneren de bouwstijlen uit de klassieke oudheid, zoals bij de Campingspecialist in Andelst of het hoofdkwartier van timmerbedrijf Cor Spekken uit Heerhugowaard. Dat laatste is in wezen een fantasieloze bakstenen kubus, maar opgesierd met fronton, timpaan en zuilenset heeft het gebouwtje toch plots de allure van een Griekse tempel. Voor iemand als politicus Thierry Baudet, die onophoudelijk ageert tegen de moderne architectuur die ons land zou ontzielen, moet de symmetrische stroming op het industrieterrein een bloem in de woestijn zijn.

Dat een klassieke uitstraling hand in hand kan gaan met verdozing van het landschap bewijst Koonings uit Deurne, sinds een paar jaar naar eigen zeggen de grootste bruidsmodespecialist van Europa. Dankzij geraffineerde ornamenten en klassieke decorbouw aan de voorzijde van de grijze doos van elfduizend vierkante meter, lijkt het toch even of je onderweg van Deurne naar Helmond de Akropolis hebt gezien.