Tsjechië stuurt Russisch ambassadepersoneel land uit

Twee medewerkers van de Russische ambassade in Praag zijn allebei door de regering van Tsjechië tot persona non grata verklaard. De Tsjechische premier Andrej Babis liet vrijdag weten dat de twee, van wie de namen niet bekend zijn gemaakt, te kennen is gegeven het land te verlaten. De beslissing heeft volgens Babis te maken met een recente rel, waarbij sprake zou zijn van Russische bedreigingen aan het adres van drie lokale politici.

Begin mei schreef het Tsjechische nieuwsweekblad Respekt dat de burgemeester van Praag, Zdenek Hrib, en twee stadsdeelvoorzitters vreesden voor hun leven. Zij stonden onder permanente bewaking en een van hen verbleef zelfs op een geheim adres. Volgens Respekt, dat zich baseerde op anonieme bronnen bij de Tsjechische geheime dienst, was een Rus op een diplomatiek paspoort naar Praag gereisd met in zijn bagage het dodelijke gif ricine. De Russische autoriteiten, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, schaarden het nieuws onder de noemer „verzinsels”.

Intimidatie was een waarschijnlijker scenario, zo liet een betrokkene begin deze maand anoniem aan NRC weten. Aanleiding voor de bedreigingen was een hoog oplopend conflict over het standbeeld van de Russische maarschalk Ivan Konev dat tot begin april in het zesde district van Praag stond. De drie betrokken politici besloten in april, tot woede van Moskou, tot het neerhalen van het standbeeld, en andere Russische symbolen. Konev bevrijdde in 1945 het toenmalige Tsjechoslowakije van de Duitsers, maar is voor de Tsjechen toch vooral de man die de anticommunistische opstanden in 1956 en 1968 neersloeg.

