Gezondheidsadviseur Suriname hoopt op Nederlandse hulp bij coronabestrijding

De Surinaamse arts en publieke gezondheidsadviseur Ruben del Prado hoopt dat er vanuit Nederland steun op gang kan komen voor de coronacrisis in Suriname. De Surinaamse regering zou hiertoe een officieel verzoek moeten indienen.

De afgelopen dagen liep het aantal besmettingen in Suriname verder op naar 82 gevallen. „Het zou mooi zijn als ondanks de minder goede politieke relatie, er toch op basis van de historische en vriendschapsband een overeenkomst kan worden gemaakt van overheid tot overheid om een aantal levensreddende benodigdheden vanuit Nederland naar Suriname te brengen”, aldus del Prado in een gesprek met NRC. Del Prado is een van de medische experts die de Surinaamse regering adviseert over de aanpak van Covid-19. Het coronavirus leek eerder onder controle. Half mei waren tien mensen besmet geraakt en was een persoon overleden. De laatste dagen is het aantal vastgestelde besmettingen echter opgelopen. Volgens de minister van Volksgezondheid kan het aantal oplopen tot honderden besmettingen.

Suriname heeft te weinig IC-bedden en te weinig verpleegkundigen. Volgens del Prado zijn er niet meer dan maximaal veertig beademingsapparaten. Hoewel er nu nog geen tekorten zijn, kan dat volgens del Prado wel gebeuren nu het aantal besmettingen verder oploopt. „Je moet het voor zijn. Want we kunnen straks een situatie krijgen dat we moeten kiezen. Stel je hebt straks een vol ziekenhuis en er staan vijf mensen te wachten, dan moeten we misschien een keuze maken en zeggen: „U mag wel naar binnen, maar voor die anderen is geen plek.”

Beademingsapparaten

Een mogelijk verzoek richting Nederland voor steun, waar ruimschoots beademingsapparaten en andere materialen aanwezig zijn, is volgens del Prado al besproken met de Surinaamse minister van Volksgezondheid. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is er nog geen officieel verzoek van de Surinaamse regering voor hulp binnengekomen. Wel levert Nederland binnenkort tien beademingsapparaten aan het St. Vincentius ziekenhuis in Paramaribo. Volgens del Prado zou de KLM bereid zijn om hulpmiddelen kosteloos naar Paramaribo te vliegen. „De KLM heeft wil dit ‘free of charge’ doen op het moment dat er zo’n overeenkomst is. Volgens mij kan hulp snel op gang komen. Er zijn lijsten bij het ministerie van Volksgezondheid beschikbaar waarop staat wat er nodig is. Met een mailtje kunnen we die informatie doorgeven aan instellingen in Nederland”, aldus de gezondheidsadviseur.

Donderdag tegen zes uur in de avond lokale tijd is Suriname in een lockdown gegaan. Tot en met 12 juni moeten de mensen zoveel mogelijk binnenblijven, geldt een verscherpt samenscholingsverbod tot maximaal vijf personen en mogen er maximaal twee personen in een auto.