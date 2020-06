Prominente oppositieleden Zimbabwe gearresteerd

Agenten van de oproerpolitie soldaten in Zimbabwe hebben vrijdag het hoofdkantoor van de oppositiepartij MDC-Alliance omsingeld en diverse prominente oppositieleiders gearresteerd. Onder de arrestanten bevindt zich advocaat Tendai Biti, die in 2009 nog minister van Financiën was in een regering van nationale eenheid.

Het is al weken onrustig in Zimbabwe, door groeiende ontevredenheid over de aanpak van Covid-19 en een diepe economische crisis.

De politieacties vloeien voort uit een omstreden uitspraak van de Zimbabweaanse rechter die op 30 maart bepaalde dat het huidige leiderschap van de oppositiepartij onwettig is.

Oneigenlijk aan de macht

Volgens die uitspraak zou de huidige leider, Nelson Chamisa, oneigenlijk aan de macht zijn gekomen en plaats moeten maken voor de leider van een splinterpartij binnen de oppositie, Thokozane Khupe.

Volgens de MDC-Alliance is die rechterlijke uitspraak een poging van de zittende regering om onder de deken van Covid-19 de oppositie uit te schakelen. MDC-leider Nelson Chamisa heeft een grote aanhang. In 2018 verloor hij met 300.000 stemmen verschil de verkiezingen van zittend president Emmerson Mnangagwa, die een jaar eerder aan de macht was gekomen na een staatsgreep tegen de vorig jaar overleden president Mugabe.

Terwijl Chamisa 88 parlementszetels binnenhaalde, bemachtigde de oppositiesplinterpartij van de nu vooruitgeschoven Khupe er slechts één. De verkiezingen van 2018 stonden bol van geweld tegen oppositieaanhangers. „[President] Emmerson is nog nooit zo laag gezonken”, tweette de gearresteerde advocaat Biti vrijdag. „De gewelddadige overname van ons hoofdkwartier door leger en politie is misbruik door de staat. Dit accepteren we niet.”

De Amerikaanse ambassade in Harare waarschuwde de Zimbabweaanse regering vrijdag op Twitter voor hardhandig optreden tegen de oppositie. „Wij zijn ongerust over de politieke beslissing om veiligheidstroepen het hoofdkwartier van de oppositie te laten innemen. Een gezonde democratie heeft een gezonde oppositie nodig.” Die ferme woorden kregen op sociale media overigens veel kritiek, gezien de hardhandige aanpak van demonstranten in de Verenigde Staten deze week.

Demonstreren verboden

Zimbabwe ging op 18 maart voor onbepaalde tijd in lockdown om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Volgens die regels mogen oppositiepartijen niet demonstreren.

De regering van president Mnangagwa staat onder grote druk om te gaan onderhandelen met de oppositie. Na Mugabes vertrek blijven buitenlandse investeringen uit. De president lijkt het nieuwe, meer democratische Zimbabwe dat hij beloofde na de staatsgreep, niet waar te maken. De zwakke splinterpartij onder leiding van Khupe zou meer oren hebben naar een coalitie met de regering, dan de oppositieleiders die tot voor kort de partij leidden.

Lees ook Afrika kan zich geen lange lockdowns permitteren