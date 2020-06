Hoe lang kun jij het deze crisis nog uitzingen?

Het coronavirus raakt alle wereldburgers, maar niet iedereen wordt even hard door de crisis getroffen. Om de impact van de pandemie te laten zien, volgen correspondenten en verslaggevers van NRC iemand in hun regio. Hun bijzondere verhalen leest u in de serie Pandemiepost. Iedere aflevering staat een ander thema centraal. In deze eerste aflevering vertellen deelnemers hoe de crisis henzelf en hun omgeving financieel raakt.

Ramazan Bagriyanik - water- en gasleverancier in Adana, Zuid-Turkije

‘Ik kook zelf de lunch voor mijn personeel’

Ramazan Bagriyanik (56) is blij dat hij kan blijven werken tijdens de corona-epidemie. Hij heeft een bedrijfje met vijftien werknemers dat water en gas verkoopt in de Zuid-Turkse stad Adana. De overheid heeft het bedrijf aangemerkt als een ‘essentiële dienst’. Dus rijden zijn medewerkers de hele dag door de stad om grote flessen water en gas bij mensen thuis te brengen. De handel in water en gas is een competitieve markt in Adana, de marges zijn klein. „Het is geen vetpot, maar ik ben blij dat ik brood op de plank heb”, zegt Bagriyanik. Hij kent veel mensen die moeite hebben hun hoofd boven water te houden. „Ik heb onlangs een Syrische jongen aan een werkvergunning geholpen zodat hij kan overleven tijdens de epidemie.” Het bedrijf heeft ook de prijs van kleine flessen water verlaagd zodat mensen ze kunnen betalen tijdens de epidemie. „Mensen gebruiken meer water en gas omdat ze thuis zijn. Vooral kleine flessen zijn populair. Want grote flessen zijn zwaar en moeten door ons naar binnen worden getild. En mensen willen nu liever geen vreemden in huis.”

Bagriyanik komt zelf niet bij klanten thuis. Hij heeft een kantoortje in Adana, waar zijn medewerkers de hele dag in en uit lopen. Hij is bang dat ze het virus meenemen, want als ook maar één werknemer besmet blijkt, moet zijn bedrijf onmiddellijk de deuren sluiten. „Daar is Pinar [het merk water dat Bagriyanik verkoopt] erg strikt in.”

Het kantoor wordt eens per week door de gemeente gedesinfecteerd. En het bedrijf krijgt maskers en andere uitrusting voor huisbezoeken. Daarbij probeert Bagriyanik zelf het goede voorbeeld te geven. „Ik ben de hele dag bezig om mijn kantoor schoon te houden. En ik kook elke middag de lunch voor mijn werknemers, zodat ze niet elders gaan eten met het risico besmet te worden.”

