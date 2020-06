Onderwijsinspectie doet aangifte wegens afluisteren op Haga Lyceum

De Inspectie van het Onderwijs heeft aangifte gedaan wegens het afluisteren van vertrouwelijke gesprekken op het Cornelius Haga Lyceum. Dat bevestigt een woordvoerder vrijdag. De inspectie benadrukt dat het afluisteren „zeer ernstig” is.

NRC onthulde vorige maand dat de werkkamer van de inspectie op de omstreden school meerdere keren is afgetapt. Daar voerden inspecteurs gevoelige gesprekken met elkaar, met leerlingen en met personeel. Meerdere bronnen rond de islamitische school hadden de afluisterapparatuur zelf gezien of de opnames gehoord.

Tussen maart en mei 2019 voerde de Onderwijsinspectie een intensief onderzoek uit naar het Haga Lyceum vanwege een waarschuwing van inlichtingendienst AIVD over het radicale netwerk rond de schoolleiding. Schooldirecteur Soner Atasoy zou met afluisterapparatuur in de gaten hebben gehouden waar het inspectieonderzoek zich op richtte, maar ook wat Haga-medewerkers over hem en de school zeiden. De inspectie zei zelf al vermoedens te hebben dat de werkkamer werd afgeluisterd, waarna de werkwijze enigszins werd aangepast.

De woordvoerder van de Onderwijsinspectie geeft aan dat niet specifiek tegen een persoon of de school is gedaan. Uit onderzoek moet blijken wie verantwoordelijk is geweest voor het aftappen. Atasoy ontkent de opnamen gemaakt te hebben, maar zegt ze wel in zijn bezit te hebben.