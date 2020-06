Nieuwe presentatoren voor talkshow Op1 in de zomer

De talkshow Op1 krijgt tijdelijk een aantal nieuwe presentatoren. In juli en augustus worden de duo’s Margje Fikse en Kefah Allush en Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen toegevoegd aan het programma, maakte de NPO vrijdag bekend. Op1 is vanaf maandag 6 juli weer vijf dagen per week te zien, vanwege de coronacrisis was de programmering sinds medio maart uitgebreid naar het weekend.

Fikse en Allush zijn in de zomermaanden namens de EO op de dinsdag de presentatoren van Op1, voor de VPRO nemen Moussaid en Van der Wielen de vrijdagavond voor hun rekening. De woensdag en donderdag blijven in de zomer hetzelfde, met respectievelijk Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen (Omroep MAX) en Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck (WNL). Maandag zullen de de BNNVARA-duo’s Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg elkaar afwisselen. In september keren Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink (EO) weer terug.

Op1 begon in januari als opvolger van de talkshow Pauw, die werd gepresenteerd door Jeroen Pauw. Hij keerde tijdens de coronacrisis op de zondagavond tijdelijk terug als presentator, maar zal na deze maand weer achter de schermen gaan werken. Het bedrijf van Pauw, TVBV, is producent van Op1.