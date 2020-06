Toen mijn man steeds ernstiger ziek werd en vaak nauwelijks kon lopen, vroeg ik een speciale parkeerplaats voor hem aan. Vanochtend belde ik met de gemeente dat ze de plek konden opheffen, mijn man overleed twee weken geleden. „Is uw man aan de corona overleden?” Toen ik dat ontkende, kreeg ik een meelevend antwoord: „Oh, gelukkig.”

