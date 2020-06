Kaag: niet beschikbaar voor Wereldhandelsorganisatie

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) wil niet de nieuwe directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) worden. Dat meldt persbureau ANP vrijdag. Mogelijk stelt Kaag zich wel beschikbaar voor het partijleiderschap van D66, waarvoor de kandidaatstelling in juni opent. „Ik beraad me serieus over de D66-kandidatuur”, aldus Kaag.

Vorige week maakte televisieprogramma Nieuwsuur bekend dat Kaag getipt zou zijn voor de baan. Desgevraagd leek Kaag daarvoor open te staan. „In deze crisis is de WTO nog belangrijker. We moeten de wereldhandel na corona vlottrekken”, aldus Kaag.

Kaag zei deze vrijdag het „eervol” te vinden om genoemd te worden voor een functie bij de WTO. Tegelijkertijd heeft ze „geen verhuisplannen” en is ze er „niet mee bezig”. „Ik ben helemaal niet kandidaat”, voegde Kaag er over de functie van nieuwe baas van de Wereldhandelsorganisatie aan toe.

Partijleiding D66

De huidige baas van de WTO, Braziliaan Roberto Azevedo, maakte vorige maand bekend eind augustus te vertrekken. Mensen met wie Kaag samenwerkte, tijdens haar loopbaan bij de Verenigde Naties, zouden voor haar bij de Wereldhandelsorganisatie lobbyen. Kaag werkte van 1994 tot 2017 voor de VN, onder meer als assistent-secretaris-generaal.

In Nederland riep Kaags mogelijke interesse in een functie bij de WTO de vraag op wie er overblijft voor de kandidaatstelling van de partijleiding van D66. Samen met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en fractievoorzitter Rob Jetten (D66) werd ze genoemd als mogelijke partijleider. Minister Ollongren maakte vorige maand al bekend het lijsttrekkerschap, na vijf maanden ziekteverlof, niet aan te gaan. „Het lichaam kan op een gegeven moment ook zeggen: je kan het wel willen, maar het kan niet”, aldus Ollongren in talkshow M.

