‘Ik hoopte dat hij ooit over me zou schrijven’

Murat Isik (42), de schrijver van Wees onzichtbaar (Libris Literatuur Prijs 2018), heeft een boek over zijn moeder geschreven, over haar leven dat begon in een dorp zonder waterleiding of elektriciteit in het oosten van Turkije en haar via Izmir en Hamburg naar Amsterdam bracht, naar een flat in het hart van de Bijlmer, waar ze zich bevrijdde van de tirannie van haar man en zich ontwikkelde tot een vrouw met een fulltime baan (voedingsassistente in het AMC) en een inkomen dat hoog genoeg was voor een koopappartement.

Lees meer in Het Blad van juni 2020

Mijn moeders strijd is een in omvang meer dan verdubbelde editie van het Boekenweekessay dat Murat Isik in 2019 over zijn moeder schreef. Deze keer gaat het ook over zijn grootmoeder, de analfabete Akgül die op haar zevende door háár moeder (Murats overgrootmoeder) was verlaten en zelf elf kinderen kreeg, van wie er acht op jonge leeftijd stierven. Van de drie die overbleven was Murats moeder, Aynur, de tweede. Akgül had haar liever niet gehad: een meisje, een dwárs meisje dat op haar negende nog met de buurjongens buiten speelde terwijl het haar verboden was. Na de zoveelste overtreding werd Akgül zo kwaad dat ze boven op haar dochter ging zitten en haar de keel dichtkneep. Ze liet pas los toen de buurvrouw naar binnen stormde. En toch, schrijft Murat, bleef zijn moeder buiten spelen met de buurjongens.

Het appartement van Aynur Tarhan (67) kijkt uit op de Johan Cruijff Arena en is opmerkelijk ruim en licht. Op de salontafel liggen stapels boeken. In een vaas op de vloer staat een boeket gemengde bloemen met een ballon in de vorm van een rood hart. „Van mijn dochter gekregen”, zegt Aynur. De eettafel is gedekt voor twee keer twee personen tegenover elkaar, met daartussen de voorgeschreven ruimte. Ze wacht tot we zitten en gaat naar de keuken. Murat Isik vertelt intussen over zijn halfjaar in San Francisco, in 2001, tijdens zijn studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Voor het eerst van zijn leven, zegt hij, voelde hij zich autonoom en one of the cool guys, niet meer de bedeesde, op school gepeste en door zijn vader geïntimideerde Bijlmerjongen uit Wees onzichtbaar, al is Murat natuurlijk niet dezelfde persoon als Metin, de hoofdpersoon van de roman.

Na tien minuten komt Aynur tevoorschijn. „Mag ik even jullie aandacht? Wat willen jullie drinken?” Daarna trekt ze zich weer terug in de keuken en Murat vertelt over zijn kinderen, een zoon van twee en een half en een dochter van een jaar. Ja, het waren zware weken in de lockdown, zonder opvang. Zijn vriendin, Iris, is psycholoog en moest thuis videobellen met haar cliënten. En hij had zijn boek nog niet af.

„Mama”, roept hij na nog eens tien minuten. „Kom je erbij zitten? Het interview is ook met jou.” En dan komt ze, met drie soorten thee, een mand vol viennoiserie en een schaaltje bonbons van Ferrero Rocher. Ze gaat zitten en springt meteen weer op. De servetten!

„Het is goed, mama”, zegt Murat. „Alles is goed.”

Sinds een jaar is ze met pensioen en ze moet er nog aan wennen. „Ik kijk in de spiegel en denk: ben ik echt zo oud?” Maar fijn vindt ze het wel om niet meer te hoeven werken. „Al die jaren om vijf uur op, douchen, ontbijten, metro pakken, om kwart voor zeven in het ziekenhuis en dan de hele dag lopen, lopen, lopen.”

Murat: „Fysiek was het zwaar, mama.”

„Mijn knieën, mijn voeten, ik kon het alleen volhouden omdat ik orthopedische schoenen had aangeschaft. Na het werk boodschappen doen en koken. Maar de laatste jaren niet meer. Ik ging niet meer naar de keuken om een soepje voor mezelf te maken.”

Murat: „Je was te moe om te koken.”

„Ik maakte salade. Beetje broccoli stomen, bloemkool, dat ging nog wel.”

Murat: „En soms naar Marmaris voor een stukje zalm of lamsvlees.”

‘Mijn vader en moeder in één huis, daar lag ik wakker van’

In restaurant Marmaris, in winkelcentrum Amsterdamse Poort, heeft Murat zijn moeder vaak geïnterviewd, in het Turks, al is zijn Turks niet eens zo heel goed meer. Aynur sprak als kind Zazaki, want ze is een Zaza, een nazaat van een Perzisch volk dat ooit in Turkije is neergestreken. Ze leerde pas Turks toen ze met haar ouders naar Izmir was verhuisd, in het westen van Turkije. Hun dorp was verwoest door de aardbeving van augustus 1966, een van de zwaarste ooit in die contreien. Ze was dertien, ze mocht nog even naar school en toen was het werken. Haar vader kon niet werken. Die miste door een ongeluk een half been.

„Je ging naar de rozijnenfabriek”, zegt Murat. „Vijf dagen per week.”

„Zes dagen”, zegt Aynur. „Alleen op zondag niet. De eerste week veegde ik de vloeren en daarna zei die man, de baas: je bent slim en snel, je mag aan de lopende band.”

„Rozijnen verpakken?”

„Nee, mini-ministeentjes eruit pikken. De rozijnen uit die fabriek liggen hier in de supermarkt, ik heb ze toevallig net weer gekocht.” Ze gaat naar de keuken en komt terug met een mand vol donkere rozijnen, gewassen en in een wit servet gevouwen. „’s Avonds eet ik ze, met een paar walnoten erbij, heerlijk.”

Murat: „Rozijnen behoren tot de belangrijkste exportproducten van Turkije. Rozijnen en noten.”

„Ik werkte vaak over”, zegt Aynur. „Dan maakte ik wel tien of twaalf uur op een dag. Altijd staan, en ik was nog in de groei. Daarom denk ik dat mijn knieën en voeten zo versleten zijn.” Sinds haar pensionering, zegt ze, kan ze voor het eerst in haar leven doen wat ze wil. Afspreken met vriendinnen, lezen in haar luie stoel, niet meer vroeg naar bed en uitslapen tot wel zeven uur. Ja, daar moet ze zelf ook om lachen. Wat vindt ze ervan om de hoofdpersoon in een boek van haar zoon te zijn? Er staan gevoelige dingen in, dingen waar ze zich vroeger voor schaamde – de armoede, de ruzies met haar man, de mishandelingen – en nu kan iedereen erover lezen.

Aynur: „Je hebt in het Turks een woord, een uitdrukking…” Ze zegt het in het Turks. Het zijn lange zinnen en Murat roept: „Ho, wacht, even Google Translate erbij pakken.” Het is een grapje. „Mijn moeder zegt: als je je niet uit, zullen je interne wonden nooit herstellen.”

„Ik heb de schaamtecultuur achter me gelaten”, zegt Aynur. „Door te praten kun je genezen en ik was zo verdrietig over mijn verleden, zo woedend dat ik op een dag tegen Murat heb gezegd: ik hoop dat je ooit over mij zult gaan schrijven.”

Murat: „Dat was eind 2016 en ik herinner me het iets anders, mama. Jij zat daar op de bank en je zei niet ‘ik hoop’. Je zei: ‘ga’. Ga je een boek over mijn leven schrijven? Ik was nog bezig met Wees onzichtbaar, dat in mei 2017 zou verschijnen, en daarin ging het al over een vrouw die op mijn moeder lijkt, en een man die op mijn vader lijkt, en ik dacht: een boek over mijn moeder, dat komt later wel.” Hij kijkt naar Aynur. „Vijftien maanden daarvoor was papa overleden.” Weer tegen ons: „In september 2015 is mijn vader overleden, op zijn vierenzestigste, volkomen onverwachts aan de complicaties van een trombose die niet tijdig was ontdekt. Vier maanden eerder was hij naar Izmir teruggegaan.”