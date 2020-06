‘Ik denk dat ik ons wel als nerds zou omschrijven’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Rachel: „We hebben elkaar ontmoet tijdens het introductiekamp van onze opleiding toegepaste kunst en techniek. In 2006, was dat.”

Heinze: „Het was meteen aan.”

Rachel: „Ik had een open dag bezocht van de kunstacademie. Dat was zo zweverig, ik werd helemaal gek. Toen kwam ik bij onze opleiding uit. Je leert van alles, van solderen tot websites maken, tot audio en fotografie en video. Ik ben nu illustrator. Momenteel werk ik aan een project voor een online game.”

Heinze: „Je hebt ook boeken gedaan, games, strips, kaartjes.”

Rachel: „Op de opleiding werd je gestimuleerd om alles een beetje te kunnen. Als je iets nog niet kan, leer je het maar ter plekke.”

Heinze: „Ik ben nu docent-onderzoeker bij de hogeschool Saxion. Ik geef drie dagen in de week les bij de opleiding creative business, vooral over online verhalen vertellen en datavisualisatie. Ik ben nog een dag in de week onderzoeker bij een lectoraat. Rachel en ik zijn na de stageperiode in ons derde jaar van de opleiding gaan samenwonen. Dat was goedkoper dan op kamers zitten. We hebben onze studietijd echt wel samen doorlopen.”

Rachel: „Ik heb nooit het gevoel gehad dat dat heel vervelend was.”

Heinze: „Wij zijn mensen met dezelfde interesses. We hebben gezamenlijke vrienden, een groot deel van de hobby’s overlappen. We zijn veel samen, doen veel samen.”

Rachel: „Dat is natuurlijk ook wel logisch als je...”

Heinze: „…dezelfde achtergrond hebt.”

Rachel: „Precies.”

In het kort Rachel Kremer (31) en Heinze Havinga (34) wonen samen met hun twee katten in een rijtjeshuis in Enschede. Rachel is freelance illustrator en tekent voor games, kaartjes, boeken en meer. Heinze is docent aan de opleidig creative business op hogeschool Saxion in Enschede en hij doet er bij een lectoraat onderzoek naar digitaliseringsvraagstukken voor het midden- en kleinbedrijf in Enschede. Ze verdienen samen tussen de anderhalf en twee keer modaal.

Geen snelle starters

Heinze: „We doen hard ons best voor 08.00 uur uit bed te zijn. We zijn niet hele snelle starters.”

Rachel: „Mijn streven is om 09.00 uur te beginnen.”

Heinze: „Omdat we eerst beiden freelancers waren, hebben we best een mooi thuiskantoor. Maar omdat ik door corona vanuit huis lesgeef, zit ik vaak hele dagen aan de keukentafel. Daar kan ik voortdurend praten en bellen zonder Rachel tot last te zijn.”

Rachel: „Ik ga na het ontbijt achter mijn pc zitten en begin met tekenen. Dat is vaak gewoon strak van 09.00 tot 17.00 of 18.00 uur ’s avonds, soms aan één project.”

Heinze: „’s Avonds waren we normaal veel weg. We boulderen, dat is een vorm van klimmen zonder touw, twee keer in de week. En twee of drie keer in de week gingen we naar vrienden om bordspellen te spelen. Nu dat allemaal stilligt, werken we ‘s avonds ook weleens door.”

Rachel: „Eigenlijk wel slecht. Natuurlijk spelen we met z’n tweeën ook weleens een bordspel, maar toch minder vaak.”

Heinze: „We zijn ook van de creatieve projectjes. In de logeerkamer hebben we een 3D-printer staan. We maken van alles, vaak bordspelgerelateerd. Onze bruiloftsuitnodigingen hebben we met een laser gesneden uit hout. Laatst hebben we een miniklimwand in huis gemaakt. De boulderhal moest dicht, en ze boden handgrepen te koop aan.”

Rachel: „Als we vijf maanden thuis zitten, raken we anders alle opgebouwde spierkracht weer kwijt. Is zo’n wandje bouwen een beetje overkill voor hoeveel we er echt mee doen? Ja, absoluut. Maar dan weten we ook weer hoe het moet.”

Star Trek-simulator

Heinze: „Ik denk dat ik ons wel als nerds zou omschrijven.”

Rachel: „Als je puur kijkt naar interesses, dingen die we alleen al hier in de kast hebben staan, dan kun je er eigenlijk niet omheen. Wij zijn van die mensen die ongegeneerd een Star Trek-simulator ‘runnen’ met vrienden.”

Heinze: „Wij projecteren dan hier op de muur een ruimteschip met de beamer, en de computers in ons huis zijn dan de stuurman, of de kapitein enzovoort. Een soort LAN-party. We hebben een interesse in bijzondere vormen van spel. Als we dan zoiets tegenkomen, willen we dat gewoon meemaken.”

Rachel: „Voor mij zijn games altijd belangrijk geweest. Ik heb tijdens een stage spellen gemaakt voor de Nintendo DS. Dat is grappig genoeg overgevloeid in bordspellen. Van digitaal naar analoog.”

Heinze: „Ik denk dat het moment dat we overstapten...”

Rachel: „...the event was, zo noemen we het. In 2010. We woonden net heel gezellig samen, mooi huisje. Appartement op de begane grond. Toen stroomde het onder water.”

Heinze: „Enschede heeft gewoon bizar slechte riolering.”

Rachel: „Wij woonden blijkbaar op de slechtste plek in de stad. Toen hebben we drie maanden lang bij mijn moeder gewoond, we verveelden ons dood. In een winkel liepen we langs de bordspellen en ik zag een spel dat me supercool leek. Sinds dat spel zijn we steeds meer bordspellen en complexere spellen gaan spelen.”

Heinze: „Volgens mij stond de teller laatst op tweehonderdvijftig spellen in huis.”

Rachel: „Samen maken we een webstrip over bordspellen en de bordspellencultuur, die elke maandag uitkomt. Voor mij is het ook een hele leuke manier geweest om aan werk te komen binnen de bordspelwereld.”

Heinze: „Jij bent de tekenaar en ik doe de sociale media en promotie.”

Rachel: „De strip is gebaseerd op dingen die wij dan een keer tijdens een spellenavond hebben meegemaakt.”

Heinze: „Ik mis het samenzijn en spellen spelen met vrienden nu wel. We hebben het via de webcam geprobeerd. Dat is niet hetzelfde. Het is ook veel vermoeiender.”

Rachel: „We verkennen nu in hoeverre we onze vrienden weer buiten kunnen zien, maar bordspellen spelen blijft problematisch.”

Heinze: „Omdat we ze lang niet hebben gezien, kun je wel een avond volpraten met zijn allen.”

Rachel: „Dan hebben we net zo’n fijne avond zonder bordspel.”

Hoe doen zij het? Huisdieren Heinze en Rachel hebben twee katten: Apollo en Starbuck. Heinze: „Apollo zoals de Griekse God, en Starbuck zoals de eerste stuurman van Moby-Dick, of het karakter in de sci-fi tv-serie Battlestar Galactica.” Vakantie Tweemaal per jaar bezoeken Rachel en Heinze voor hun online strip bordspelconventies – een in Essen en een Birmingham. Daardoor zijn de zomervakanties een beetje verwaterd geraakt. Heinze: „En we vinden het thuis ook gewoon gezellig.” TV Het avondeten nuttigen Rachel en Heinze voor de tv, met een sitcom of documentaire aan. Rachel: „Als er vrienden komen, eten we wel braaf aan tafel.” Grote uitgave De klimwand is de laatste bijzondere uitgave. Er zit voor 120 euro aan hout, schroeven en verf in. De klimgrepen waren in totaal 14 euro.