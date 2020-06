Een crisis kom je lopend door

Als ik ren word ik rustig. Dat is al zo sinds mijn stiefvader me als jochie rondjes liet maken op een atletiekbaan, mijn toevluchtsoord op dagen dat mijn moeder er vroegtijdig tussenuit probeerde te knijpen en dan in het psychiatrisch centrum moest worden opgenomen. Ik had geen idee wanneer ik haar weer kon zien, maar rennen hielp, als medicijn tegen gemis en een knagende onzekerheid.

Op hardloopschoenen kon ik letterlijk wegrennen van de situatie, als die te beangstigend werd om roerloos te ondergaan. Bij terugkomst was de ergste paniek dan voor even verdwenen. Hardlopend maakte ik vriendjes, beleefde ik avonturen, en verbond ik me aan de man die me zomaar op mijn tweede adopteerde toen hij een gezin aantrof dat door een alcoholist was achtergelaten. Of hij was weggestuurd – dat heb ik nooit helder gekregen. In die periode was mijn moeder nog iemand op wie je gemakkelijk verliefd kon worden, zolang medicijnen haar demonen op afstand hielden.

Mij kreeg hij er gratis bij.

Ik noemde hem bij zijn voornaam, nooit ‘pap’, hoewel niemand anders die titel verdient. Hij was jeugdtrainer bij de atletiekclub, en vanaf mijn zesde trainde ik vaak onder zijn leiding. Nadat hij scheidde van mijn moeder bleven we samen lopen. Sinds we ieder ons eigen leven hebben en we elkaar van een afstandje in de gaten houden, checken we regelmatig bij de ander of er nog gelopen is. Als we daar ruimte voor blijven maken, zorgen we goed voor onszelf. Hebben we een tijdje niet gelopen, en is dat niet te wijten aan fysieke problemen, dan weten we dat er iets mis is.

Hij rende, en leerde mij rennen. Ook, of misschien juíst, als het leven tegenzit. Hij kan het weten. Hij verloor jong zijn ouders en zijn kleine broertje bij een auto-ongeluk en slaagde er toch in, door religie maar ook door te blijven lopen, de goede kanten van het leven te blijven zien.

Een van mijn eerste herinneringen brengt me terug naar de jaarlijkse hardloopwedstrijd in het dorp waar we woonden, het was Koninginnedag. In het gedrang na de start viel ik een gat in mijn knie. Ik wilde huilend naar mijn moeder rennen, maar hij raapte me op, en samen liepen we de wedstrijd uit. Het jaar erop won ik de wedstrijd met overmacht. Het jongetje achter mij braakte van vermoeidheid.

Aan de finish stonden mijn moeder en de schooljuf met open armen klaar. Ik kreeg een medaille omgehangen die ik nog altijd koester, omdat ik er als held van het moment de pesterijen een tijdje mee kon indammen, en er voor maanden zelfvertrouwen uit putte.

Dat mechanisme is nooit verdwenen: een lekkere run betekent een energieke dag en een heldere kop.

In het dorp wisten ze alles over ons, tenminste, dat dachten ze, zoals dat gaat in een kleine gemeenschap. Een paar keer per jaar kwam er een ambulance om mijn moeder naar het ziekenhuis te brengen, dan had ze het idee dat ze door de duivel zelf gehaald werd. Dat nieuws ging zonder context via de groenteboer, de supermarkt en de voetbalclub het dorp rond. Ze was soms zo in de war dat ze geen puf had om mijn haren netjes te kammen of op tijd nieuwe kleren te kopen, dus er waren dagen dat ik wat verkreukeld in het klaslokaal zat. Kinderen kunnen meedogenloos zijn. Ze weten precies wie zich kan verweren en wie niet.

De atletiekbaan lag in een stad vijf kilometer verderop. Daar wisten ze niet van mijn thuissituatie, of in elk geval hadden ze er geen belang bij erover te praten. Ik werd er niet veroordeeld, kon er rondrennen en mezelf zijn tussen mensen die voor mijn gevoel altijd vrolijk waren, en vol energie. Ik voelde me er veilig, en in mijn tienerjaren begon ik te begrijpen dat ik hardlopen kon inzetten om een crisis te bezweren.