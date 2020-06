De tropische storm Cristobal heeft in onder meer El Salvador (foto) en andere landen aan de Golf van Mexico voor flinke ravage gezorgd. De storm ging gepaard met zware regenval en veroorzaakte overstromingen. Cristobal neemt in kracht toe, is onderweg richting de Verenigde Staten en gevreesd wordt dat de storm zich ontwikkeld tot een orkaan. Mocht dat gebeuren, dan is het orkaanseizoen nog nooit eerder zo vroeg begonnen. De tot nu toe vroegste orkaan die aan land kwam in de VS was orkaan Alma die op 9 juni 1966 in de VS toesloeg.

Foto Marvin Recinos/AFP