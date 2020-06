Denk: geschiedenis, gedoe en het grote verhaal

De afgelopen weken hoorden we de partijnaam vooral in een context vol ruzie en onderlinge beschuldigingen. In deze aflevering van Haagse Zaken bespreken we deze partij, die uit conflict geboren is en nu op zoek is naar het grote verhaal.

Je hoort van Floor Boon en Mark Lievisse Adriaanse over de geschiedenis van de partij, de identiteit, het electoraat en over de machtsstrijd binnen Denk.

Lees hier ook het artikel van Floor Boon over het electoraat van Denk

