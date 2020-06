De dodelijke ijsduikersnavel

Een ornithologische whodunit: in de zomer van 2019 wordt in de VS, in de staat Maine, een dode Amerikaanse zeearend gevonden. Drijvend, zijn vleugels gespreid. Dood.

Naam: ijsduiker Wetenschappelijke naam: Gavia immer Leefplek: Alaska, Canada, Groenland en IJsland. In de winter langs de kust van de VS en Noordwest-Europa Uiterlijk: grijs van boven, wit van onderen. Zomer zwarte kop zwart-wit verenkleed. Dikke snavel, steil voorhoofd Eet: vis, kreeftachtigen, waterinsecten Opvallend: kan minutenlang onder water blijven

Aanvankelijk dachten biologen dat de vogel neergeschoten was, of vergiftigd door loden gewichtjes – achtergelaten door onzorgvuldige vissers. Maar autopsie heeft nu uitgewezen dat de roofvogel is gestorven door een steekwond in de hartstreek. Het moordwapen: de scherpe snavel van een ijsduiker.

In de buurt van de dode zeearend werd een dood ijsduikerkuiken gevonden. Vermoed wordt dat de ouder de aanvaller verwondde door onder water te duiken en als een torpedo omhoog te schieten. Op die manier vallen mannelijke ijsduikers elkaar soms ook aan in de paartijd.