De BBC heeft een nieuwe baas: Tim Davie

De BBC heeft een nieuwe directeur-generaal: Tim Davie. Dat maakte de Britse publieke omroep vrijdag bekend. Davie was hiervoor directeur van de subdivisie BBC Studio, die de programmering aan het buitenland verkoopt. de buitenlandse verkoop van de programma’s en formats regelt.

Van Davie wordt verwacht dat hij de commerciële activiteiten van de BBC verder gaat ontwikkelen. Ook moet de BBC jongere kijkers en lezers zien te gaan trekken. Een van de belangrijkste taken van Davie zullen de onderhandelingen zijn over de toekomst van de licentievergoedingen met de Britse overheid – een verplichte bijdrage van televisiekijkers, vergelijkbaar met het oude Nederlandse kijk- en luistergeld. In de meest recente verkiezingen heeft de regering laten weten de financiering van de publieke omroep terug te willen dringen. Deze zomer moeten de licentievergoedingen voor kijkers van ouder dan 75 jaar al worden afgeschaft.

De nieuwe topman van de BBC schrijft bij de bekendmaking „verheugd” te zijn met zijn nieuwe aanstelling. „De afgelopen maanden waren een kritieke periode voor het Verenigd Koninkrijk. We hebben laten zien hoe belangrijk de BBC voor mensen is”, zei Davie in de verklaring. „Onze missie is nooit eerder zo relevant, belangrijk of noodzakelijk geweest. Ik ben zeer toegewijd aan inhoud van de hoogste kwaliteit en onpartijdigheid.”

Davie bekleedt al sinds 2005 managementfuncties bij de BBC. In eerste instantie als directeur van de marketingafdeling, en na 2008 als directeur de audio- en muziekdivisie. In 2012 stapte hij over naar BBC Worldwide, wat in 2018 samenging met BBC Studios.

De BBC bestaat sinds 1922 en is niet de enige publieke omroep van het Verenigd Koninkrijk maar wel de grootste. Davie wordt de zeventiende directeur-generaal van de omroep en neemt het stokje over van Tony Hall, die in januari zijn vertrek aankondigde.