Cao-akkoord universiteiten: 3 procent loonsverhoging personeel

Het personeel van Nederlandse universiteiten krijgt een loonsverhoging van 3 procent. Vakbonden FNV, AC/FBZ, CNV Overheid, AOb en VSNU, zijn vrijdag akkoord gegaan met het cao-voorstel van de universiteiten. De loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en is geldig tot het eind van dit jaar.

Medewerkers die fulltime in dienst zijn krijgen bovenop de loonsverhoging eenmalig 750 euro. Parttimers krijgen een deel van dit bedrag, afhankelijk van de omvang van het dienstverband. De nieuwe cao geldt voor de ruim 55.000 medewerkers van universiteiten.

Volgens de onderhandelende partijen is het akkoord tot stand gekomen in „een bijzondere periode”. Vanwege de coronacrisis moet het meeste onderwijs op afstand worden gegeven. Vanwege deze situatie was afgesproken bij de onderhandelingen een verkort traject te doorlopen. Juist nu is het volgens de partijen belangrijk om een cao te realiseren. „In deze uitdagende tijden zijn goed academisch onderwijs en onderzoek meer dan ooit belangrijk.”